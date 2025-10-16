Elisa Visari condivide sui social i primi momenti a casa con il piccolo Liam e svela la cameretta del figlio nato con Andrea Damante.

Dopo il racconto del parto di Cecilia Rodriguez, i riflettori si spostano su un’altra neomamma del mondo dello spettacolo: Elisa Visari. A poche settimane dalla nascita del piccolo Liam, avvenuta il 12 settembre, l’attrice e modella è tornata sui social per condividere con i suoi follower non solo le emozioni dei primi giorni, ma anche uno sguardo sulla cameretta del suo bimbo.

Elisa Visari racconta i primi giorni da mamma

Attraverso una serie di Instagram stories, Elisa Visari ha aggiornato i fan sul suo nuovo ruolo di mamma. “Noi siamo a casa, stiamo benissimo. Liam è un bambino meraviglioso. Mangia, dorme – a parte questa notte – è veramente bravissimo“, ha raccontato, lasciando trapelare tutta la dolcezza e l’emozione del momento.

Nonostante il momento, l’attrice e modella ha espresso la volontà di aprirsi ancora di più con chi la segue, annunciando: “Mi chiedete sempre di raccontarvi un pochino del parto, dei primi giorni magari vi metto un box su Instagram“.

La cameretta del piccolo Liam

Elisa Visari ha aperto su Instagram le porte della cameretta del suo primo figlio, Liam, avuto con Andrea Damante, mostrando uno spazio curato nei minimi dettagli. La stanza si distingue per i colori chiari che trasmettono calma e serenità.

Un enorme tappeto azzurro, che sembra essere in velluto, occupa gran parte del pavimento, creando un’area morbida e accogliente dove potersi muovere in tranquillità. Sulle pareti chiare spicca la scritta del nome del piccolo in azzurro, posizionata sopra la culla, elemento centrale dell’arredamento.

Qualche settimana fa, la neomamma aveva documentato una delle prime uscite con il neonato: a fine settembre, la coppia ha condiviso alcuni scatti di un pranzo con amici, descrivendo così l’occasione speciale: “Un posticino in più a tavola“.