Belen torna in Rai: svelata la reazione inaspettata di Stefano De Martino

Il ritorno in Rai di Belen Rodriguez non passa inosservato: secondo Dagospia, Stefano De Martino sarebbe infastidito.

Il ritorno di Belen Rodriguez nel mondo della Rai sembra non passare inosservato, non solo per il pubblico ma anche per chi, come Stefano De Martino, si trova a lavorare nella stessa rete. Dopo il “gestaccio” del conduttore di Affari Tuoi davanti a tutti, Dagospia rivela che il conduttore non starebbe vivendo con entusiasmo l’ascesa professionale della sua ex. Ecco, a seguire, tutti i dettagli.

Belen torna in Rai: cosa bolle in pentola

Dopo un periodo di pausa dalla televisione, come riportato da Il Giornale, Belen Rodriguez sta lentamente tornando sotto i riflettori. Il suo rientro è avvenuto il 4 ottobre, quando ha partecipato a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. La showgirl argentina è attesa anche a Belve e sta lavorando a un nuovo progetto radiofonico per Radio 2. Ma le novità non finiscono qui.

Nelle ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo cui sarebbe in pole position per la conduzione di Sanremo Giovani, accanto a Gianluca Gazzoli. Un’opportunità importante, che segnerebbe una nuova fase della sua carriera in Rai.

La reazione dell’ex Stefano De Martino

Mentre Belen Rodriguez sembra pronta a riprendersi la scena, Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi, non sembra accogliere con entusiasmo il ritorno della ex compagna sulla sua stessa rete. Secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe creato malumore nel conduttore, che da due anni è un volto stabile della Rai.

La relazione tra i due, durata dal 2011 al 2023, è stata segnata da crisi, tradimenti e riavvicinamenti. Nonostante oggi dichiarino di avere un buon rapporto, anche per il bene del figlio Santiago, che ha 12 anni, la possibilità di rivedersi nei corridoi di Viale Mazzini sembra mettere in difficoltà il conduttore.