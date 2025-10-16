Stefano De Martino beccato come Belen: il “gestaccio” davanti a tutti, cosa è successo

Stefano De Martino sorpreso dai paparazzi a Milano con Santiago: il gesto con la mano che ricorda l’ex Belen.

Stefano De Martino è stato nuovamente immortalato dai fotografi, e questa volta il suo gesto ha fatto sorridere i fan. Il conduttore di “Affari Tuoi”, noto per il suo carisma e la sua ironia, è stato seguito dalla rivista Oggi durante una giornata trascorsa a Milano in compagnia del figlio Santiago. Papà affettuoso e personaggio televisivo sempre più amato, De Martino si è lasciato andare a un gesto scherzoso ma eloquente, ricordando per un attimo le reazioni più istintive della sua ex moglie, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e il gesto ai paparazzi

Il presentatore, che il 3 ottobre ha festeggiato i suoi 36 anni, si trovava in città per trascorrere del tempo con Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con Belen. Stefano, che vive a Roma insieme alla nuova compagna Caroline Tronelli, non rinuncia però a raggiungere Milano ogni volta che può, per dedicarsi al figlio.

Stefano de Martino – www.donnaglamour.it

Come riportato da Oggi, la giornata di Stefano è iniziata in modo tranquillo: ha accompagnato Santiago a scuola, lo ha riportato a casa e poi si è concesso una breve spesa. Ma nel momento in cui ha notato la presenza dei paparazzi, De Martino ha reagito con un gesto scaramantico – le famose “corna” – rivolto con ironia agli obiettivi.

“Quasi a dire: ‘mannaggia a voi, anche questa volta mi avete beccato‘” scrive la rivista.

Stefano De Martino e il gesto che ricorda Belen

Il gesto simpatico, senza alcuna intenzione polemica, inevitabilmente ha ricordato a molti quello di Belen, che ha spesso mostrato segni di fastidio nei confronti dei fotografi.

Stavolta, però, il tono era tutt’altro che arrabbiato: Stefano ha preferito rispondere con il sorriso, mostrando ancora una volta il suo lato più leggero e autoironico. Un atteggiamento che conferma quanto il conduttore napoletano sia ormai pienamente a suo agio nel ruolo di personaggio pubblico, capace di affrontare la curiosità mediatica con una buona dose di humor.