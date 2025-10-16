Laura Pausini torna in TV dopo un importante dimagrimento: ospite a “This is Me”, riceve una sorpresa da Silvia Toffanin.

Questa estate aveva già fatto parlare con un costume rosso, ma ora Laura Pausini è tornata sotto i riflettori della TV per la prima volta dopo il suo importante dimagrimento, ben 20 chili in meno nell’ultimo anno. La cantante è stata ospite dello show “This is Me” su Canale 5. Un momento speciale, in cui ha raccontato sé stessa e ha ricevuto una sorpresa che l’ha profondamente emozionata.

Laura Pausini, come riportato da Gossip.it, è salita sul palco con un mini abito in pizzo nero e stivali alti fino alla coscia. Un look deciso, che ha esaltato la sua forma smagliante. Durante un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato di aver iniziato a perdere peso durante il suo ultimo tour: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte“.

Con l’onestà che da sempre la contraddistingue, ha anche ricordato gli errori del passato: “Da adolescente, un po’ come tutte, ho seguito diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici”. Ma non è solo questione di alimentazione: “Bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati“, ha detto con un sorriso. Ora si allena tre volte a settimana, alternando esercizi aerobici e allungamento.

La sorpresa di Silvia Toffanin a “This is Me”

Il momento più toccante della serata a “This is Me“, condotto da Silvia Toffanin, è arrivato quando, del tutto inaspettatamente, sono comparse sul palco le sue amiche di sempre. Lorena Xella, Cristina Musconi, Elisa Padovani ed Erica Ricciardelli – le “sincronette“, come si chiamano tra loro – hanno raggiunto la cantante in studio, sorprendendola completamente.

“Sono amiche che conosco dai tempi della scuola materna“, ha raccontato Laura Pausini. L’abbraccio tra loro è stato intenso e commovente. Poi, come ai vecchi tempi, si sono lanciate in un karaoke scatenato cantando The Final Countdown degli Europe, uno dei loro brani del cuore.