Grande Fratello, Jonas Pepe esagera: le frasi sulle gieffine fanno scoppiare la polemica

Il concorrente Jonas Pepe al centro delle polemiche al Grande Fratello per alcune frasi sulle gieffine: il web insorge.

Mentre si parla di un bacio tra due concorrenti già impegnati fuori dal Grande Fratello, a tenere banco tra gli utenti del web è anche Jonas Pepe. Il giovane attore romano, durante una conversazione notturna in piscina con Simone e Francesco, ha pronunciato alcune frasi su alcune gieffine che non sono passate inosservate e che hanno generato una valanga di commenti sui social.

Grande Fratello, il concorrente nella bufera per alcune frasi

Tra una chiacchiera e l’altra, come riportato da Novella 2000, Jonas Pepe ha voluto dire la sua sulle dinamiche nella Casa, lasciandosi andare a un punto di vista piuttosto netto. “Quando inizio a interessarmi a una donna, la faccio impazzire. Ho capito come funzionano le donne. Ragionano tutte uguali, è sempre la stessa tarantella. Non me ne frega nulla, tanto è sempre così“, ha dichiarato.

Parole che hanno immediatamente diviso il pubblico. In molti hanno trovato queste affermazioni generalizzanti e poco rispettose, giudicandole “di troppo” per un contesto come quello del Grande Fratello, seguito da un vasto pubblico. Il giovane, già protagonista di una lite con Omer Elomari, torna così a far parlare di sé.

I commenti sulle concorrenti Rasha e Grazia

Il gieffino ha poi ribadito il suo interesse per Rasha, spiegando di trovarla più matura rispetto a Giulia Soponariu, con cui dice di non poter immaginare nulla. Ma è stato il tono delle sue parole a infastidire una parte del pubblico: “Se provo con Rasha e non va, io ho finito. Però ci provo finché sono qua… raga, Rasha è troppo topa.” Anche questa espressione ha generato critiche, con molti utenti che l’hanno trovata volgare.

Infine, Jonas ha scherzato con i suoi coinquilini con una frase che ha sollevato un ulteriore polverone: “Vi devo dire… me chia***i pure Grazia…“, scoppiando poi a ridere. Le sue parole, riprese durante la diretta sul canale 55, sono diventate virali nel giro di poche ore.