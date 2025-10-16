“Mi consegnò una lettera”: Caterina Balivo commuove in diretta, l’aneddoto su Lamberto Sposini

Caterina Balivo ricorda Lamberto Sposini a “La Volta Buona”, rievocando un momento personale legato al marito Guido Maria Brera.

Lontano dai riflettori da anni, Lamberto Sposini è stato ricordato con affetto da Caterina Balivo nella puntata del 16 ottobre di La Volta Buona, durante un blocco dedicato agli showman della televisione italiana. Un momento emozionante in cui la conduttrice ha condiviso un ricordo legato alla figura del noto giornalista e il marito Guido Maria Brera.

Il ricordo di Caterina Balivo di un gesto legato a Guido Maria Brera

Nel corso della puntata del 16 ottobre, Caterina Balivo ha raccontato un episodio molto personale. Legato all’inizio della sua relazione con Guido Maria Brera, oggi suo marito. All’epoca, lei conduceva Feste italiane, mentre il giornalista era al timone de La Vita in Diretta.

È proprio in quel contesto che avvenne un gesto che la conduttrice non ha mai dimenticato: “Fu la prima persona a consegnarmi una lettera che mi aveva lasciato quello che poi sarebbe diventato il mio futuro marito. Mi disse ‘ti dò questa cosa da parte di una persona‘”. Ha, inoltre, aggiunto: “Tante volte siamo usciti tutti insieme“.

Il saluto commosso a Lamberto Sposini

Caterina Balivo ha voluto sottolineare non solo la professionalità. Ma anche il lato umano di Lamberto Sposini: “La cosa di Lamberto è che era un signore, una persona molto vivace ed è sempre bello poterlo ricordare“.

E ha concluso il suo saluto con parole colme di affetto: “È sempre bello poterlo ricordare, quindi Lamberto se ci stai guardando ti vogliamo tutti bene. La vita poi cambia, succedono cose ma la tua professionalità e carattere lo ricordiamo tutti con grande amicizia“. Il giornalista e conduttore è lontano dalla scena pubblica dal 29 aprile 2011. Giorno in cui fu colpito da un ictus negli studi de La Vita in diretta.