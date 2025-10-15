Grande Fratello 2025, scatta il bacio tra due concorrenti (già impegnati)

Scatta un bacio segreto tra due concorrenti del Grande Fratello 2025: cosa sarebbe successo nella casa, le indiscrezioni.

La nuova edizione del Grande Fratello 2025 è iniziata da pochi giorni ma le prime dinamiche nella casa non si sono fatte attendere. Tra alleanze, confessioni e momenti di tensione, una voce in particolare sta infiammando il web: due concorrenti, entrambi già impegnati sentimentalmente, si sarebbero scambiati un bacio in gran segreto. E non solo, perché avrebbero anche avanzato una richiesta clamorosa alla produzione.

Un bacio segreto nella casa del Grande Fratello 2025

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il presunto bacio tra i due inquilini sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere, in un momento di particolare intimità.

“Tra loro è successo qualcosa – ha rivelato Marzano – e adesso temono che il filmato possa essere mandato in onda“. La situazione avrebbe subito attirato l’attenzione del pubblico e dei fan del reality, che sui social hanno iniziato a ipotizzare di chi si tratti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il dettaglio che più sorprende è la reazione dei due protagonisti della vicenda: sempre secondo le indiscrezioni, i concorrenti avrebbero chiesto alla produzione di non trasmettere la clip del bacio e, nel caso in cui venisse mostrata, avrebbero annunciato l’intenzione di abbandonare la casa. Una decisione drastica che, se confermata, potrebbe creare non poco scompiglio nel gruppo e nelle dinamiche del gioco.

La confessione di Ivana Castorina scuote il pubblico

Mentre l’indiscrezione sul bacio divide i telespettatori, nella casa del Grande Fratello 2025 è arrivato un momento di grande intensità emotiva. Ivana Castorina, una delle concorrenti, ha raccontato un episodio molto delicato della sua vita, lasciando tutti senza parole. “Volevo morire – ha confessato davanti ai compagni – ho pensato al suicidio più volte, cercavo metodi su internet. Provavo e non riuscivo a finire, mi dicevo che ero sbagliata e pure codarda“.