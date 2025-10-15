Gianluca Gazzoli sarà il nuovo volto di Sanremo Giovani 2025, scelto da Carlo Conti per guidare il contest dei talenti.

Cambio di rotta per Sanremo Giovani 2025: alla guida del contest musicale ci sarà con ogni probabilità Gianluca Gazzoli. La notizia arriva proprio nel giorno di chiusura delle iscrizioni per la nuova edizione, fissata per il 15 ottobre. Secondo quanto trapela, all’accordo mancherebbe solo la firma del contratto, che dovrebbe arrivare a breve, mentre il percorso di selezione entra ufficialmente nel vivo da questa sera.

Sanremo Giovani 2025: Gianluca Gazzoli nuovo conduttore

Il format rimane quello tradizionale, con quattro puntate in seconda serata su Rai2, che andranno in onda l’11, il 18 e il 25 novembre, e il 2 dicembre. Da qui emergeranno i 24 artisti selezionati nella fase di audizione.

Da ogni serata, i concorrenti passeranno da sei a tre, fino alla semifinale del 9 dicembre e alla finale, prevista su Rai1 il 14 dicembre.

Gianluca Gazzoli – www.donnaglamour.it

Anche la giuria dovrebbe rimanere invariata rispetto allo scorso anno, con Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Un volto della nuova generazione: chi è Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli è oggi uno dei nomi più riconoscibili del panorama radiofonico e digitale italiano. Dopo gli inizi nei villaggi turistici, la sua voce è approdata su Rai Radio 2. Nel 2017 ha seguito il Festival di Sanremo in diretta radiofonica insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti, durante una delle edizioni firmate proprio da Carlo Conti.

Dal 2019 è una delle voci di punta di Radio Deejay, prima con Gente della notte e poi con Megajay, fino all’attuale Gazzology, in onda ogni sera alle 20.

Negli ultimi anni ha ampliato la sua attività con il podcast Passa dal BSMT, diventato un punto di riferimento per la generazione Z. Proprio questo legame con i giovani, unito alla sua versatilità, avrebbe convinto Carlo Conti a sceglierlo per Sanremo Giovani 2025. “È un volto che parla la lingua dei ragazzi” avrebbe commentato una fonte vicina alla produzione.