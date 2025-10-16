Malgioglio annuncia la cover di un brano di Annalisa: la reazione della cantante

Cristiano Malgioglio vuole realizzare una cover del brano Maschio di Annalisa: ecco la reazione della cantante alla notizia.

Annalisa è pronta a prendersi una pausa, ma prima arriva una sorpresa inaspettata: Cristiano Malgioglio ha annunciato di voler incidere una cover del brano Maschio, uno dei pezzi più iconici del nuovo album Ma Io Sono Fuoco. Ecco, a seguire, la reazione della cantante.

Cristiano Malgioglio vuole incidere la cover di “Maschio”

Non è passato inosservato il legame sonoro tra alcune tracce del nuovo disco di Annalisa e il mondo musicale di artisti come Donatella Rettore, Raffaella Carrà e Cristiano Malgioglio. Brani come Dipende, Delusa, Esibizionista ed Emanuela evocano chiaramente queste atmosfere, ed è proprio per questo che il cantautore ha deciso di realizzare una sua versione di Maschio.

La cover sarà pubblicata nelle prossime settimane e, secondo quanto riferito da fonti presenti all’incontro, riporta Biccy, Malgioglio avrebbe informato personalmente la cantante della sua intenzione nel backstage della trasmissione Che Tempo Che Fa. L’incontro è avvenuto domenica scorsa, quando era ospite per presentare il suo nuovo album a Fabio Fazio, mentre Malgioglio partecipava al celebre “Tavolo“.

La reazione di Annalisa

La reazione di Annalisa non si è fatta attendere. Secondo quanto riferito da Biccy, la cantante si sarebbe mostrata entusiasta all’idea della cover e avrebbe dichiarato: “Non vedo l’ora di ascoltarla“. Un commento che conferma quanto il progetto sia stato accolto con piacere.

In un’ottica promozionale, non è esclusa la possibilità che la cantante possa apparire come ospite a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, magari per sorprendere un concorrente impegnato a imitarla. L’ipotesi più suggestiva? Carmen Di Pietro e l’arrivo a sorpresa di Annalisa sul palco. Un momento che, se si realizzasse, sarebbe sicuramente indimenticabile per il pubblico.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone Maschio di Annalisa: