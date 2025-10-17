Grande paura per Brigitte Bardot, operata a Tolone: l’attrice è ricoverata da tre settimane in condizioni preoccupanti.

La notizia del ricovero di Brigitte Bardot ha scosso il mondo del cinema e i suoi fan in tutto il mondo. La leggendaria attrice, 91 anni compiuti lo scorso 28 settembre, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dove si trova ricoverata da tre settimane. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, le sue condizioni di salute restano preoccupanti, anche se si parla di possibili dimissioni nei prossimi giorni. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Brigitte Bardot operata a Tolone

Fonti vicine alla diva parlano di una patologia grave, anche se non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Bardot aveva già affrontato momenti difficili in passato: nel gennaio 2023 era stata ricoverata per insufficienza respiratoria, e nel 2024 aveva raccontato la fragilità dell’età avanzata, dichiarando: “Non riesco a muovermi, ma non mi lamento“.

Brigitte Bardot e Bernard D’Ormale

Solo poche settimane prima del ricovero, Brigitte Bardot aveva presentato “BBcédaire“, un libro-diario scritto tra il 2020 e il 2025, nel quale raccoglieva pensieri, ricordi e riflessioni sulla vita e sull’impegno civile.

“Ho dato tutto ciò che potevo alla vita, e lei mi ha restituito tanto” scriveva Bardot in uno dei passaggi più intensi del volume.

Una vita intensa, tra amori, successi e ribellione

Considerata uno dei simboli assoluti della cultura francese del Novecento, Brigitte Bardot ha incarnato un modello di libertà e femminilità anticonvenzionale. La sua vita privata, spesso sotto i riflettori, è stata segnata da quattro matrimoni: il primo, giovanissima, con il regista Roger Vadim; poi con l’attore Jacques Charrier, padre del suo unico figlio Nicolas-Jacques; quindi con Günter Sachs e infine con Bernard d’Ormale, suo compagno dal 1992.

La sua figura, complessa e ribelle, rimane una delle più influenti della storia del cinema. Oggi, mentre i fan attendono notizie confortanti sulle sue condizioni, il mondo intero si stringe attorno alla celebre icona.