“Lo perculavano”: Jessica Morlacchi presenta un brano per Sanremo 2026 e lancia una stoccata ai big

Jessica Morlacchi, ospite a La Volta Buona, rivela di aver presentato più brani per Sanremo 2026 e lancia una frecciatina ai “big”.

Dopo aver parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, Jessica Morlacchi è tornata ospite a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dove in versione “dark”, ha condiviso il suo desiderio di tornare protagonista del Festival di Sanremo. Durante l’intervento, l’ex membro dei Gazosa ha svelato di aver presentato più brani per questa occasione e ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina ai cosiddetti “big” della musica italiana.

Jessica Morlacchi punta a Sanremo 2026

Con determinazione, a La Volta Buona, Jessica Morlacchi ha dichiarato: “Ho presentato un po’ di brani per Sanremo 2026, mi piacerebbe“. Ha spiegato di aver voluto aumentare le possibilità di essere selezionata: “Un po’ perché magari uno è poco, io ne ho presentato più di uno in modo che dico Carlo Conti, io che ho sempre amato il Festival…”

La frecciatina ai “big” della musica

Durante l’intervento a La Volta Buona, Jessica Morlacchi non ha risparmiato una stoccata a quei colleghi che in passato hanno snobbato il Festival di Sanremo: “Perché bisogna dire una cosa, il Festival non è sempre stato amato da tutti. Sai quante volte è stato perculato fino a quando poi è cambiato“.

Ha poi aggiunto: “Adesso è diventato il Festival dei giovani, prima quando parlavi con certi big ti dicevano ‘ma che cosa, io al Festival non ci andrò mai’ e chi lo ha sempre amato, invece, deve faticare“. Parole che hanno colpito anche la conduttrice Caterina Balivo, che ha commentato: “Una bella frecciatina“.

Alla domanda su chi fossero questi “big”, la Morlacchi ha risposto con ironia ma fermezza: “Ma faccio i nomi? No dai“. Lasciando intendere che qualche nome in mente ce l’aveva, ma preferendo mantenere il riserbo.