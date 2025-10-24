Orietta Berti, il figlio sorprende da Caterina Balivo: il look da “rockettaro” spiazza tutti

A La Volta Buona, il figlio di Orietta Berti si presenta con un look che ha sorpreso tutti. Le sue parole sulla madre.

Nella puntata del 24 ottobre del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, non sono mancati i momenti di sorpresa. L’occasione è stata il collegamento con il Festival dello Spettacolo, promosso da TV Sorrisi e Canzoni e in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.

Ebbene mentre Jessica Morlacchi dallo studio lancia frecciatine ai big della musica, quello che davvero colpisce è l’ingresso in collegamento di Omar, il figlio di Orietta Berti, che si presenta con uno stile del tutto inaspettato.

Orietta Berti, il figlio Omar parla della madre al Festival dello Spettacolo

Il figlio Omar ha raccontato a La Volta Buona un aspetto della personalità di Orietta Berti legato alla sua vitalità nel lavorare con i giovani: “I suoi pregi è la costanza e soprattutto la voglia di fare sempre cose nuove. Quello è una cosa che non tutti hanno, lei ha sempre una scommessa nuova. Lei vuole fare tutte le cose con i giovani, si diverte tanto e le danno energia“. Un’osservazione che descrive perfettamente lo spirito con cui la cantante affronta le nuove sfide professionali.

Sposata con Osvaldo Paterlini dal 14 marzo 1967. La coppia ha due figli, Omar e Otis, nati rispettivamente nel 1975 e nel 1980, e due nipoti: Olivia e Ottavia. Nella famiglia Berti-Paterlini è viva una simpatica tradizione: ogni bambino o animale domestico riceve un nome che inizia con la lettera “O”.

Il look del figlio Omar stupisce a La Volta Buona

Il collegamento con Omar, figlio della celebre cantante Orietta Berti, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il suo look da metallaro ha sorpreso i presenti in studio da Caterina Balivo: giacca di pelle, numerosi anelli e una vistosa cresta in pieno stile rock.

L’impatto visivo è stato tale che per un attimo è sembrato incredibile che fosse davvero lui il figlio della cantante. Ecco, a seguire, la foto diventata virale su X: