Gerry Scotti annuncia al Festival dello Spettacolo la nascita della sua terza nipotina, Olivia, figlia di Edoardo Scotti e Ginevra Piola.

Non solo il successo con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha vissuto un momento indimenticabile in occasione dell’inaugurazione del Festival dello Spettacolo, condividendo pubblicamente la nascita della sua terza nipotina, Olivia. L’evento, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni e in programma dal 24 al 26 ottobre, è stato il contesto perfetto per un annuncio tanto personale quanto emozionante.

“Sono felicissimo per mio figlio”

Già in passato Gerry Scotti, come riportato da Chi Magazine, aveva espresso il suo desiderio di vedere crescere la famiglia del figlio Edoardo. Nel 2023, intervistato da Verissimo, aveva detto: “Sono felicissimo per mio figlio perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità“. Parole che oggi acquistano un significato ancora più profondo con l’arrivo della terzogenita Olivia.

Gerry Scotti, nonno per la terza volta: l’annuncio

Durante l’evento inaugurale del Festival dello Spettacolo, aggiunge Chi Magazine, Gerry Scotti ha rivelato con emozione la nascita della piccola Olivia, terza figlia di suo figlio Edoardo e di Ginevra Piola.

Al suo fianco, nel momento dell’annuncio, c’era il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Con il suo consueto tono scherzoso, il conduttore ha raccontato: “Dovevo andare stamattina con il taxi in ospedale a vedere la bambina, mentre stavo per compiere quel gesto ho detto: ‘Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali’. L’ho messa sul positivo“.

La piccola Olivia va ad aggiungersi a Virginia e Pietro, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023, allargando ulteriormente la famiglia. Il conduttore ha poi concluso il suo intervento al Festival con una promessa tenera: “La prima cosa che farò appena uscirò di qui sarà andare a trovarla“.