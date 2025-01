Gerry Scotti: ecco quanto guadagna il presentatore di Canale 5

Ecco quanto guadagna Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati in assoluto della TV italiana e re dei quiz show Mediaset.

Non ci sono dubbi che Gerry Scotti sia in assoluto uno dei presentatori più amati e più richieste sul piccolo schermo. Noto per i suoi programmi di successo come Caduta Libera, Striscia la Notizia, Chi vuol essere Milionario e tanto altro fino alla nuova edizione di La ruota della fortuna che ha da subito conquistato il pubblico.

Ma non è solamente il re indiscusso dei quiz televisivi di Canale 5, lo abbiamo infatti spesso visto anche alla conduzione di tanti altri programmi. Ciò che forse non si conosce è che è anche tra i conduttori più pagati, si parla di cifre astronomiche: ecco quanto!

Quanto guadagna Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei conduttori più presente in TV, basti pensare che quotidianamente lo si può vedere su Canale 5 nel programma del preservare, che sia Caduta libera o La ruota della fortuna.

Ma non solo, in contemporanea ha spesso condotto anche altri programmi, lo abbiamo visto dietro al bancone di Striscia la Notizia ma anche a Lo show dei record e come giurato di Tu si qui Vales.

Non sono noti i dettagli del suo contratto con Mediaset, né quanto sia il cachet percepito per ogni singolo programma condotto su Canale 5, ma non può certamente stupire sapere che Gerry Scotti è uno dei presentatori più pagati della TV italiana. Sembrerebbe che all’anno, il suo compenso si aggiri intorno ai 10 milioni di euro.

Una cifra certamente importante ma che Mediaset si ripaga senza alcun problema grazie al grande successo che hanno i programmi che ha condotto.

Insomma, non c’è dubbio che sia il conduttore più amato per la sua innegabile simpatia e bontà d’animo ma anche tra i più pagati, considerato l’intero panorama televisivo italiano.