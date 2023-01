Legata sentimentalmente al figlio del conduttore Gerry Scotti, Ginevra Piola ha regalato due splendidi figli al suo amato Edoardo Scotti e ha reso felice il presentatore, nonno bis nel 2023 con la nascita del secondongenito della coppia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, tra biografia e vita privata!

Ginevra Piola è la moglie di Edoardo Scotti, figlio del famoso conduttore Gerry Scotti, ed è nata a Milano, dove vive, il 3 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno. Secondo quanto emerso sul suo percorso professionale, Ginevra Piola (secondo nome Maria), lavora come giornalista per Mediaset ed è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia nell’albo dei pubblicisti dal 2016.

Non si conosce molto della vita privata di Ginevra Piola, al di là delle poche informazioni trapelate sulla sua storia d’amore con Edoardo Scotti. Secondo quanto riportato da Fanpage, la coppia sta insieme dal 2013 e la loro unione è stata coronata dalla nascita di due figli…

Ginevra Piola ed Edoardo Scotti hanno avuto due figli. La prima, Virginia Scotti, è nata nel 2020 e porta il nome del nonno paterno (il conduttore Gerry Scotti, infatti, all’anagrafe è Virginio Scotti). Il 10 gennaio 2023 è nato il secondogenito, Pietro Scotti, che il presentatore ha annunciato con gioia in una delle sue Instagram Stories.

Secondo quanto emerso sul rapporto tra Ginevra Piola e il suo amato Edoardo, sarebbero convolati a nozze dopo alcuni anni di fidanzamento e su Instagram hanno condiviso dolcissimi scatti insieme, anche se non è nota quale sia la data esatta del loro matrimonio.

