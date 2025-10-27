“Ma perché due uomini”: il siparietto tra Michelle Hunziker e Diletta Leotta sui social

Michelle Hunziker e Diletta Leotta protagoniste di un siparietto a 105takeaway: ecco il video pubblicato su Instagram.

Michelle Hunziker ha fatto una comparsa inaspettata durante la diretta del programma radiofonico 105takeaway, direttamente dal Festival dello Spettacolo, dove ha condiviso un breve ma esilarante momento con Diletta Leotta. Le due conduttrici si sono lasciate andare a una simpatica conversazione, che ha fatto subito il giro dei social grazie alla pubblicazione del video su Instagram. Intanto, la Leotta ha raccontato in un podcast l’umiliazione vissuta a Miss Italia.

La verità sulla crisi con Nino Tronchetti Provera

Parallelamente al simpatico momento condiviso con la conduttrice, come riportato da Il Fatto Quotidiano, Michelle Hunziker è tornata al centro dell’attenzione per alcune voci di crisi con il compagno Nino Tronchetti Provera.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, le indiscrezioni sarebbero infondate. “Altro che crisi, tra Michelle e Nino c’è sintonia e progettualità“, scrive il magazine, smentendo quanto diffuso in precedenza da Dagospia.

Sempre Oggi racconta come i due si siano conosciuti per caso in un’agenzia immobiliare, entrambi alla ricerca di un appartamento a Milano.

Da quell’incontro sarebbe nato un legame forte e duraturo, al punto che l’imprenditore avrebbe acquistato l’intera palazzina – del valore stimato di 14 milioni di euro – come gesto simbolico per suggellare la relazione.

Siparietto social tra Michelle Hunziker e Diletta Leotta

Nel video diventato virale, Diletta Leotta propone un gioco a Michelle Hunziker: “Che personaggio vorresti essere per un giorno?“. La Hunziker, col suo consueto spirito ironico, risponde: “Ma che domandina“, lasciando intendere quanto la domanda fosse curiosa.

La Leotta, senza esitazione, afferma: “Io Leonardo DiCaprio“. “Perché?“, chiede la conduttrice, sorpresa dalla scelta. Allora cambia idea e dice: “Allora cambio, io Gerry Scotti“, provocando la replica ironica della Hunziker: “Ma perché due uomini?“. A quel punto anche la conduttrice esprime il suo desiderio: “Io voglio essere Catwoman“.