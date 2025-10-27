Raffaella Fico e Armando Izzo al centro di un gossip infuocato tra amore e battaglie legali.

Raffaella Fico nell’ultimo periodo è tornata al centro dell’attenzione mediatica per la sua storia con il calciatore del Monza, Armando Izzo. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter dedicata al gossip, la showgirl – già mamma di Pia, nata tredici anni fa dall’ex compagno Mario Balotelli – sarebbe in dolce attesa. Ma nonostante la lieta notizia, non mancherebbero i problemi. Scopriamo cosa sta succedendo.

Raffaella Fico e Armando Izzo: l’amore che fa discutere

La relazione tra la ex gieffina e il difensore del Monza sembra procedere a gonfie vele, come dimostrano anche le immagini condivise sui social, dove lui le dedica parole affettuose come “Vita mia“, accompagnando la frase a uno scatto romantico allo specchio.

Tuttavia, dietro l’apparente serenità, si celerebbero tensioni legate a un passato sentimentale non ancora chiuso.

Sempre secondo quanto riferito da Parpiglia, Armando Izzo sarebbe infatti impegnato in una battaglia legale con la sua ex moglie. Un dettaglio che aggiunge complessità alla vicenda e solleva interrogativi sulle tempistiche della nuova relazione.

La battaglia legale

Il giornalista racconta che, solo pochi mesi fa, in agosto, il calciatore avrebbe fatto alla moglie promesse d’amore eterno, arrivando persino a organizzare una festa per i suoi trent’anni e a parlarle di matrimonio religioso.

“È una tattica dei legali o un segno di confusione sentimentale?” si domanda Parpiglia nella sua newsletter. Nel frattempo, la relazione con Raffaella Fico sembra consolidarsi, ma il contesto giudiziario rischia di gettare un’ombra sulla loro felicità.

Tra dediche social e indiscrezioni, Raffaella Fico e Armando Izzo si trovano ora a gestire un amore osservato da tutti. Se da un lato la coppia mostra grande complicità, dall’altro le vicende legali del calciatore continuano a suscitare clamore. Per il momento non ci resta che aspettare per conoscere gli sviluppi della vicenda.