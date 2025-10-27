Cesare Cremonini è di nuovo single: cosa è successo con Caterina Licini

Cesare Cremonini e Caterina Licini si sarebbero lasciati: fonti vicine parlano di “titoli di coda” per la coppia.

Dopo mesi di riservatezza e di silenzi, arriva una nuova indiscrezione che riguarda Cesare Cremonini e la sua presunta compagna, Caterina Licini. La loro relazione, iniziata lontano dai riflettori, potrebbe essere giunta al termine. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter di gossip parla di “titoli di coda” tra il cantautore bolognese e l’ex ballerina di Amici. Ma scopriamo tutti i dettagli.

“Titoli di coda tra Cesare Cremonini e Caterina Licini”

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Caterina Licini sarebbe arrivata alla fine.

“Sembrerebbero arrivati i titoli di coda tra Cesare Cremonini e la fidanzata (ex concorrente di Amici) Caterina Licini. Da qualche tempo non appaiono insieme e fonti vicine alla coppia confermano la crisi” scrive il giornalista nella sua newsletter.

Cesare Cremonini

Le parole di Parpiglia hanno subito alimentato la curiosità dei fan, da tempo attenti ai movimenti social dei due protagonisti. La coppia, infatti, non è mai apparsa insieme pubblicamente e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata.

Le prime voci su un legame tra Cremonini e Licini risalgono all’inizio del 2025, quando alcuni indizi sui social e foto rubate avevano fatto pensare a una frequentazione stabile. Nessuna conferma ufficiale era mai arrivata, ma ora sembrano esserci segnali opposti.

La storia tra Cesare Cremonini e Caterina Licini

Il primo incontro tra Cesare Cremonini e Caterina Licini sarebbe avvenuto sul set del videoclip di Ora che non ho più te, dove lei compariva come ballerina. Da quel momento, tra i due sarebbe nato un rapporto speciale, cresciuto lontano dalle telecamere e dai social. La loro relazione è rimasta per mesi un mistero, protetta da una discrezione quasi totale, anche quando le prime foto insieme avevano iniziato a circolare online.

Secondo indiscrezioni, Cremonini e Licini avrebbero trascorso molto tempo tra Bologna e Cortina, dove lei ama praticare sport invernali. Nonostante la riservatezza, gli indizi social – come scatti simili e commenti lasciati con discrezione – avevano confermato il legame. Oggi, però, sembrerebbe che la loro storia sia giunta al termine, in silenzio, proprio come era cominciata.