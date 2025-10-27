Vladimir Luxuria asfalta Selvaggia Lucarelli: “Critichi la D’Urso, ma…”

Vladimir Luxuria critica Selvaggia Lucarelli per aver giudicato “trash” la D’Urso, e ricorda la sua partecipazione a La Fattoria.

Non si ferma il botta e risposta tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. Dopo le tensioni tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, nella discussione è intervenuta anche Vladimir Luxuria, che con un post su Instagram ha voluto dire la sua, scatenando una nuova ondata di commenti e reazioni online. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Vladimir Luxuria difende Barbara D’Urso e attacca Selvaggia Lucarelli

La polemica è esplosa dopo l’ennesimo scambio di battute tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, rispettivamente concorrente e giudice del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Vladimir Luxuria, che ha deciso di difendere la conduttrice partenopea e criticare la giornalista con parole tutt’altro che leggere.

Sul suo profilo Instagram, Luxuria ha pubblicato una foto di Selvaggia Lucarelli accompagnandola con una frecciata diretta: “Definisce ‘trash’ la carriera televisiva di Barbara D’Urso però proprio lei nel 2006 fece la contadina concorrente al reality La Fattoria condotto dalla D’Urso, dove fu eliminata“. Poi ha aggiunto ironicamente: “Quella trasmissione era approfondimento culturale o politico?“.

Un commento che non è passato inosservato e che ha riacceso il dibattito intorno alle polemiche nate sul palco di Ballando con le Stelle, dove la tensione tra D’Urso e Lucarelli sembra crescere di settimana in settimana.

Reazioni e commenti social dopo il post di Luxuria

Il post di Vladimir Luxuria ha raccolto in poche ore quasi mille commenti, dividendo il pubblico tra chi ne ha condiviso la posizione e chi ha criticato il tono dell’attacco.

“Dal 2006 ad ora, di tempo ne è passato: le persone cambiano e si evolvono” ha scritto un utente, mentre un altro ha definito l’intervento “un po’ da scuole elementari“.

C’è però anche chi si è schierato con Luxuria, ringraziandola per aver “detto ciò che molti pensano” e criticando la giuria del programma: “Io non vedo più Ballando con le Stelle proprio per la giuria. Vorrei tornasse il ballo al centro del programma“.