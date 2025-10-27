Giorgia racconta a Fabio Fazio il motivo per cui disse no a un film erotico: “Non volevo deludere mia nonna”.

Giorgia è tornata in televisione come ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 26 ottobre. L’artista, che festeggia trent’anni dall’uscita di Come saprei, ha emozionato il pubblico con la sua voce e divertito con la sua spontaneità. Dopo l’esibizione del brano Golpe, estratto dal nuovo album, si è lasciata andare a una conversazione sincera con Fabio Fazio, tra ricordi di carriera, aneddoti privati e momenti di vita che hanno fatto sorridere lo studio. Ma c’è stata una rivelazione che ha lasciato il pubblico e i fan senza parole.

La confessione: “Rinunciai a un film erotico per mia nonna”

Tra i racconti più sorprendenti, Giorgia ha svelato di aver rifiutato un film erotico per rispetto verso la nonna, figura a cui è sempre stata profondamente legata.

Durante l’intervista, Giorgia ha ricordato con affetto la nonna, presente al suo fianco anche nel 1995, quando vinse il Festival di Sanremo con Come saprei.

“Alle quattro del mattino, dopo le interviste e le foto, l’ho trovata che rilasciava altre interviste serenamente” ha raccontato ridendo.

Poi ha aggiunto un episodio curioso della sua carriera: “Mi proposero un film erotico, si intitolava La guardiana del faro. Ma ho preferito rinunciare. Mi sembrava veramente troppo, e non volevo essere giudicata da lei“.

Il pubblico ha accolto la confessione con un misto di sorpresa e risate, colpito dalla semplicità con cui la cantante ha affrontato un tema così delicato.

L’amore e il lavoro con Emanuel Lo

Nel corso della conversazione, Giorgia ha parlato del rapporto con il compagno Emanuel Lo, con cui ha recentemente collaborato alla realizzazione di un videoclip.

“Abbiamo recuperato tutti i baci che non siamo riusciti a darci” ha raccontato scherzando, prima di aggiungere che il compagno, durante le riprese, “si è stressato tantissimo“.

Poi ha rivelato: “Alla fine mi ha detto: mai più“. Parole che svelano la spontaneità e la complicità di una coppia che unisce vita privata e lavoro.