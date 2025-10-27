Elisabetta Gregoraci reagisce a un attacco social: “Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare”, la risposta della conduttrice.

Un commento provocatorio ha attirato l’attenzione del pubblico e ha spinto Elisabetta Gregoraci a rompere il silenzio e rispondere all’utente. In un momento in cui condivide momenti con il figlio all’estero, la showgirl si ritrova al centro di nuove speculazioni e decide di prendere posizione. Scopriamo com’è andata.

Il commento provocatorio e la risposta di Elisabetta

Sotto un post in cui condivideva un momento sereno con il figlio, un utente ha scritto una frase che ha fatto discutere: “Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre. Grande Elisabetta, voglio rinascere te oppure Nathan“. Un commento che, nel tono e nelle parole, ha urtato non poco la sensibilità della Gregoraci, che non ha esitato a replicare.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

“Ingravidare? Ma come parla!” ha risposto lei, sottolineando poi: “Noi siamo stati insieme tredici anni e molto di più“. Con poche parole, Elisabetta ha voluto difendere la verità della sua storia con Flavio Briatore, ricordando che dietro la nascita del figlio Nathan Falco non c’è stato calcolo, ma un legame reale, profondo e durato nel tempo.

Un affetto che va oltre la separazione

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è iniziata nel 2006 e si è conclusa ufficialmente nel 2017, dopo anni di matrimonio e la nascita del loro figlio nel 2010.

Nonostante la separazione, i due sono rimasti uniti da un legame speciale e da un grande rispetto reciproco.

Briatore stesso, in più occasioni, ha dichiarato: “Per me Elisabetta è famiglia, ma sono ancora il suo ex marito“. Un modo per ribadire che, anche se le loro strade sentimentali si sono divise, la loro priorità resta Nathan e il benessere della famiglia. Elisabetta, dal canto suo, ha sempre mostrato affetto e stima per l’ex compagno, e questo episodio lo dimostra ancora una volta.