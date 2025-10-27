Tananai e Camihawke ufficializzano la relazione in famiglia: spunta un anello di fidanzamento? Le indiscrezioni.

Da mesi circolano voci su una relazione tra Tananai e Camihawke, ma i due hanno sempre mantenuto la massima riservatezza. Niente apparizioni pubbliche, nessuna foto insieme sui social, e un silenzio assoluto sulle rispettive vite sentimentali. Tuttavia, secondo gli ultimi rumors, la coppia avrebbe deciso di compiere un passo importante: un fidanzamento ufficiale suggellato da un anello e una presentazione in famiglia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il gossip sul fidanzamento di Tananai e Camihawke

A far scattare il tam tam mediatico è stata una segnalazione di Dagospia, che ha svelato il presunto passo avanti nella storia tra il cantautore milanese e la creator Camilla Boniardi, in arte Camihawke.

“Qui si fa sul serio: Tananai, dopo essersi lasciato con la storica fidanzatina Sara Marino, com’è ormai noto si accompagna stabilmente all’influencer Camihawke. Il cantante pochi giorni orsono l’ha presentata in famiglia. Ci sarebbe stato anche un fidanzamento ufficiale, con tanto di anello” si legge nella rubrica di gossip.

Il momento del grande passo sarebbe arrivato poche settimane dopo l’avvistamento di Camilla al concerto di Tananai all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Un dettaglio che molti fan avevano già interpretato come segnale di un legame sempre più profondo tra i due.

Le parole di Camihawke

Né Tananai né Camihawke hanno confermato o smentito la notizia. Sui social non sono apparsi indizi sull’anello, ma potrebbe trattarsi di una scelta deliberata per mantenere privata la relazione.

Camilla, in un’intervista rilasciata a Fanpage poche settimane fa, aveva infatti espresso chiaramente il desiderio di proteggere la sua sfera personale: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto la mia vita, ora voglio provare a vivere qualcosa più nel privato“.

Sulle voci di un fidanzamento con Tananai, aveva aggiunto con discrezione: “È un momento felice, diciamo così“.