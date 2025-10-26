Era atteso e ora è avvenuto: scontro di fuoco tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli con Carmelita che ha deciso di rispondere a tono alle provocazioni.

Si era discusso nelle scorse puntate sul “fare show” durante Ballando con le Stelle e adesso qualcosa è accaduto. Stiamo parlando delle solite querelle tra Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione, e Barbara D’Urso, concorrente insieme al professionista Pasquale La Rocca. Carmelita è stata stuzzicata dalla penna graffiante dopo la sua esibizione e ha deciso di rispondere di forza.

Barbara D’Urso: i commenti post esibizione

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle si è verificato il tanto atteso scontro di fuoco tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli che dopo essersi punzecchiate nelle prime quattro serate sono arrivate, quasi, alla resa dei conti. Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Carmelita che non è stata esaltante, non come le prime portate sul palco almeno.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Ti conviene che parli di altro piuttosto che del ballo”, ha esordito pungente la Lucarelli. “Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta ‘ma dov’è il talento?’. Non c’era proprio, eri affaticata proprio”, ha detto ancora il giudice di Ballando. “Erano sbagliati anche i vestiti”, ha aggiunto. A quel punto la D’Urso ha provato a spiegare che in settimana ci sono stati diverse difficoltà tra cui anche qualche problema proprio sugli outfit, ma la polemica è proseguita.

La lite: “Rosicona e trash”

Le provocazioni tra la giudice a la concorrente sono andate avanti fino a quanto proprio la D’Urso ha deciso di togliersi un sassolino per provare a mettere in difficoltà la “rivale” sottolineando come ad una intervista rilasciata in settimana a ‘Tv talk’ abbia dato per favorita la Fialdini. “Ma ti sembra normale che un giudice tifi per qualcuno?”, è stata la domanda, almeno in termini di senso, di Carmelita.

A quel punto la Lucarelli ha replicato: “Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà Ballando con le Stelle. Ah Barbara rosicona”. Una risposta che non ha soddisfatto la D’Urso che ha continuato a parlare fino a quando ha optato per il silenzio. “Non vale nemmeno la pena parlare con te”. Da qui la sentenza della Lucarelli: “Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash“, ha detto prima di affermare che anche la D’Urso, secondo lei, avrebbe le capacità di arrivare fino alla fine e trionfare.