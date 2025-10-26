Mamma da pochi giorni, Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio raccontando ai fan alcuni dettagli in merito alla vita dopo il parto.

Ha svelato già dopo poche ore alcuni dettagli sulla prima poppata e le emozioni del parto. Ora Cecilia Rodriguez è tornata a parlare svelando come stia la sua piccola Clara Isabel e come siano stati questi primi giorni da neo mamma. Per la bella Chechu alcune rivelazioni social davvero curiose, simpatiche e super dolcissime.

Cecilia Rodriguez: come sta Clara Isabel

Non è passato neppure un mese da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori della piccola Clara Isabel. L’argentina, in un momento di relax in casa, distesa sul divano, ha raccontato sui social ai fan come siano stati questi primi giorni da mamma svelando alcuni dettagli curiosi anche sulla bimba.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

A quanto pare, la piccola Clara Isabel sta regalando tanto amore e dolcezza a mamma e papà e, tra le altre cose, si starebbe comportando molto bene anche facendo dormire i due. “È una bambina meravigliosa, sembra molto buona, mangia, è sanissima e questa è la cosa più importante”, ha detto Chechu. “Ci godiamo ogni singolo momento di questa nuova avventura che è magica”.

L’essere mamma

Con evidente gioia e grande serenità, la Rodriguez ha anche raccontato alcune delle sue emozioni attuali. Infatti, rispondendo alle domande dei seguaci, Cecilia ha spiegato di essere rimasta positivamente stupita dalle sensazioni dell’essere diventata genitore. “Come è essere mamma? È più bello di quello che ho sempre immaginato“, ha detto con grande onestà l’argentina che si sta godendo al meglio questo periodo che, al netto delle normali difficoltà di adattamento al cambio di stile di vita, sembra stia procedendo nel migliore dei modi. Staremo a vedere tra qualche tempo se ci saranno ulteriori aggiornamenti felici e dolci come questi.