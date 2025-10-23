Selvaggia Lucarelli risponde alle critiche di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, con un messaggio sul concetto di “fare show”

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso si fa sempre più acceso. Tutto è partito da alcune dichiarazioni della conduttrice durante lo speciale Ballando Segreto, in cui ha rivolto alcune critiche alla giuria di Ballando con le Stelle. La giornalista non ha esitato a rispondere pubblicamente attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, lanciando una frecciata ben precisa alla visione di “show” rappresentata dalla conduttrice.

Selvaggia Lucarelli e le critiche sul significato di “fare show”

Selvaggia Lucarelli ha esordito su Instagram con un messaggio carico di ironia, come riportato da Novella 2000, commentando le reazioni nate dopo la puntata di sabato di Ballando con le Stelle. “Sono contenta di vedere che ci sia un po’ di dibattito pop su cosa significhi ‘fare show”’ dopo che ho detto alcune cose a Ballando lo scorso sabato“, ha scritto.

Ha poi evidenziato la contraddizione di chi lavora nei media e allo stesso tempo critica i battibecchi televisivi: “È soprattutto molto divertente vedere che gente che campa di articoli e tv che vampirizzano il più sciocco dei battibecchi, commenti indignata ‘ma la lite non è showwwwww, esistono altri modi di fare showwwwww‘”.

La frecciatina contro Barbara d’Urso

Nel suo messaggio, aggiunge Novella 2000, la giornalista ha voluto chiarire cosa significhi per lei “fare show“, sottolineando che non si tratta semplicemente di litigi in diretta. “In un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è “litigo”, ma molto altro: mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o, semplicemente, lascio che emerga la parte più interessante o inedita di me. O degli altri“, ha spiegato.

Selvaggia Lucarelli ha concluso con una stoccata contro Barbara d’Urso molto chiara: “Se per voi fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della TV peggiore di Barbara D’Urso“.