“Mi chiedevano di farlo”: Barbara d’Urso insinua retroscena esplosivi su Mediaset

Barbara d’Urso risponde a Ballando Segreto alle critiche della giuria e affronta il tema del trash legato al suo passato a Mediaset.

Dopo aver risposto alle provocazioni dei giudici, Barbara d’Urso ha colto l’occasione dell’ottava puntata di Ballando Segreto per confrontarsi con Milly Carlucci e fare chiarezza sulle critiche ricevute. In particolare, come riportato da Biccy.it, la conduttrice ha voluto spiegare il significato del suo passato televisivo, spesso definito “trash“, sottolineando come ogni scelta fosse frutto di un accordo con Mediaset.

Barbara d’Urso risponde alle critiche a Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso, con indosso una maglietta in dialetto napoletano con la scritta “fatemi stare tranquilla“, ha esordito con entusiasmo: “Abbiamo vinto la puntata e siamo molto contenti, perché quello che conta moltissimo, oltre la giuria e oltre voi, è il pubblico a casa e so che questa coreografia è piaciuta tantissimo“.

Durante la conversazione, però, ha affrontato il tema delle critiche ricevute dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli. “Non riesco a capire quello che la giuria voglia da me. Hanno detto: ‘mi hanno parlato di una ‘Barbara d’Urso trash e voglio questo’. Loro vogliono una Barbara d’Urso trash? Che significa Barbara d’Urso trash?“, ha dichiarato con tono interrogativo.

Il riferimento a Mediaset sul “trash”

La conduttrice ha poi voluto sottolineare come ogni sua scelta passata fosse parte di una strategia condivisa con Mediaset: “Tutto quello che ho fatto in tutti quegli anni – oltre la battaglia per le donne e per i diritti civili – se ci sono state delle cose denominate trash le facevo perché erano condivise. Era un’altra realtà. Mi chiedevano quello e facevo quello“.

Concludendo, Barbara d’Urso ha evidenziato il cambiamento nel suo attuale percorso artistico e la confusione nata dalle aspettative dei giudici: “Qua faccio un altro tipo di percorso, capisci perché sono confusa? Io lo show lo so fare, mi attacco al lampadario e per me quello è show“.