“Ho perso 15 kg, ma è stato peggio”: la rivelazione di Benedetta Mazza dopo il dimagrimento

Benedetta Mazza racconta a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la perdita di 15 kg e le critiche ricevute.

Mentre alcune star come Laura Pausini sono state acclamate per la loro perdita di peso, non è stato lo stesso per Benedetta Mazza. L’ex Miss Italia, conduttrice televisiva e radiofonica, ha raccontato a La Volta Buona, nella puntata del 22 ottobre 2025, la sua esperienza dopo aver perso 15 chili. Un cambiamento importante che, invece di essere accolto con approvazione, ha generato reazioni inaspettatamente.

Benedetta Mazza e la sua trasformazione fisica: “Ho perso 15 kg”

Benedetta Mazza ha condiviso da Caterina Balivo il suo percorso, parlando della propria immagine nel contesto televisivo. “Nel mio percorso lavorativo, io sono sempre stata più in carne di quella che era la media perché la televisione sotto alcuni punti di vista è molto stereotipata“, ha spiegato.

Nonostante ciò, ha sottolineato di essere sempre riuscita a lavorare: “Io ho sempre lavorato quindi la mia immagine è rimasta per tanti anni quella di una ragazza in carne. Un po’ più in carne rispetto a quello che doveva essere“.

“Dimagrire, non ti viene perdonata”

Benedetta Mazza ha raccontato a La Volta Buona che la perdita di peso non è stata frutto di un progetto estetico, ma di dinamiche personali e di salute. “Siccome siamo esseri umani e c’è una vita anche extra. Grazie allo stress e una serie di dinamiche relative anche a come stavo di salute ecc ho perso un po’ di chili in modo significativo. Si vedeva“. ha spiegato alla conduttrice Caterina Balivo.

Tuttavia, la reazione del pubblico non è stata quella sperata. “All’opposto, se prima potevano arrivare dei commenti sgradevoli nei confronti di qualche chilo in più, è stato pure peggio dimagrire. Non ti viene perdonata“.

Ecco, a seguire, l’ultimo post condiviso su Instagram: