Belen Rodriguez fidanzata: arriva la sua risposta “piccante” sui social

Belen Rodriguez chiarisce il suo stato sentimentale dopo le foto con il chirurgo turco, Kemal Alagol. Ecco la sua risposta sui social.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Il settimanale Chi ha mostrato la conduttrice in compagnia di un uomo, Kemal Alagol, un medico di origini turche. Le immagini hanno immediatamente acceso le voci su una possibile nuova relazione. Tuttavia, è stata la stessa showgirl a intervenire sui social.

Le immagini con Kemal Alagol e i rumors sul nuovo amore

Le foto pubblicate dal settimanale Chi ritraggono Belen Rodriguez insieme a Kemal Alagol, un medico nato in Turchia nel 1990 e laureato presso l’Università Vita Salute di Milano. Dal 2020, il medico risulta iscritto all’Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Milano. Le immagini, che mostrano anche un bacio tra i due, hanno fatto nascere l’ipotesi di una nuova frequentazione.

Qualche settimana fa, la stessa Belen aveva parlato della sua situazione sentimentale in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, dichiarando: “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me – ha confessato la showgirl argentina – Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio. Vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione con me“.

La risposta di Belen Rodriguez sui social

Tra i tanti commenti ricevuti sui social, come riportato da Today, uno in particolare ha chiesto: “Ma è il suo nuovo fidanzato il maestro?“. Belen Rodriguez ha risposto in modo chiaro e diretto: “Ma no!! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta!“.

Una frase che smentisce apertamente ogni legame ufficiale, ma che lascia intendere la possibilità di nuove conoscenze o frequentazioni non ancora consolidate. Le parole della conduttrice ribadiscono la sua attuale condizione: single, ma aperta a un futuro incontro che possa davvero fare la differenza nella sua vita.