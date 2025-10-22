“Manuela Arcuri si separa dal marito”: l’indiscrezione bomba

Manuela Arcuri, possibili segnali di crisi con il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Lo scoop arriva a La Volta Buona dal direttore del settimanale Oggi.

Mentre Belen risponde sulla sua situazione sentimentale sui social dopo le foto pubblicate da Chi, un’altra notizia scuote il mondo dello spettacolo: Manuela Arcuri si sarebbe separata dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. A rivelarlo è stato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, durante una puntata in diretta del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo.

Lo scoop sulla separazione di Manuela Arcuri a “La Volta Buona”

Durante il programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Andrea Biavardi ha annunciato in diretta la notizia della separazione di Manuela Arcuri dal marito. Il direttore del settimanale Oggi ha dichiarato: “Noi siamo riusciti a mettere ancora pochi dettagli ma l’abbiamo già pubblicato, Manuela Arcuri si separa dal marito“. Le sue parole hanno colto di sorpresa lo studio, dove la reazione è stata di evidente dispiacere.

Secondo il direttore, sarebbe stata la stessa attrice a lasciar trasparire la sua situazione attraverso i social. Il riferimento è a un post pubblicato il 23 settembre, in cui scriveva: “Certe persone non meritano proprio niente“.

Nessuna conferma ufficiale ma le frecciatine sui social

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale sulla separazione. Ma, a ottobre 2025, Manuela Arcuri ha pubblicato su Instagram un’altra frase che ha attirato l’attenzione: “Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta“.

L’attrice ha commentato il suo post aggiungendo: “Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che; eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare“.