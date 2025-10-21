“Sono single”: ma Belen Rodriguez bacia un affascinante chirurgo, ecco la paparazzata

Belen Rodriguez paparazzata con un noto chirurgo: tra i due sarebbe scattato un bacio. Le immagini del settimanale Chi.

Mentre Michelle Hunziker sembra sia tornata single, Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato l’amore. Dopo aver dichiarato pubblicamente di essere single, affermando che “gli uomini hanno paura di me“, la showgirl è stata immortalata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo, in atteggiamenti che smentiscono le sue recenti parole. Le immagini pubblicate dal magazine mostrano anche un bacio.

Belen Rodriguez è single? Le immagini raccontano un’altra verità

Negli scatti diffusi da Chi, come riportato da Fanpage, Belen Rodriguez appare serena e sorridente accanto a Kemal Alagol, noto chirurgo attivo nel mondo del jet set. Le fotografie mostrano l’uomo mentre prende la valigia della showgirl e la accompagna in stazione, con un atteggiamento da vero gentiluomo.

Secondo quanto riportato dal settimanale, “la sera prima hanno cenato insieme e Belen deve passare in hotel a cambiarsi“. Inoltre, tra i due sarebbe scattato anche un bacio.

Nonostante le dichiarazioni sulla sua attuale visione dell’amore: “Vorrei incontrare un uomo serio, che non entri in competizione“, le immagini pubblicate sembrano raccontare una realtà diversa da quella raccontata pubblicamente. Non è ancora chiaro se si tratti dell’inizio di una nuova relazione, ma il feeling tra i due è evidente.

Chi è il nuovo flirt della showgirl

Kemal Alagol, aggiunge Fanpage, è il nome che sta facendo il giro delle cronache rosa italiane in queste ore. L’uomo, nato a Istanbul, è un chirurgo di professione ed è conosciuto nel mondo del jet set, in particolare a Milano e Roma. Attualmente vive a Milano e ha studiato all’Università Vita-Salute San Raffaele. In passato ha frequentato il Saint-Joseph Fransız Lisesi.

Oltre a queste informazioni condivise dal settimanale Chi e dallo stesso Alagol su Facebook, non si conoscono altri dettagli sulla sua vita privata o sulle sue eventuali relazioni precedenti.