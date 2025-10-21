Volto fresco e sensuale di Dribbling in televisione, la bella Simona Rolandi vanta un curriculum di tutto rispetto nel panorama giornalistico italiano. Scopriamo chi è!

La sua gavetta è iniziata tra periodici sportivi e piccole emittenti tv locali, nel cuore della Capitale. Poi la fortunata avventura in Rai, dove ha brillato immediatamente per talento e bellezza. Un’eleganza quasi senza tempo, che regala al grande pubblico una ventata di femminilità e charme indimenticabili. Scopriamo tutto sul suo conto: dalla carriera alla vita privata!

Simona Rolandi, chi è: biografia e carriera

Classe 1973, nata a Roma il primo giugno, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Simona Rolandi è un’ex pallavolista, sport che ha praticato per anni con notevoli soddisfazioni (basti pensare che è arrivata in Serie C2!).

I genitori sono originari di Palmi, provincia di Reggio Calabria. Ha una laurea in Economia e Commercio a La Sapienza di Roma e ha studiato giornalismo radiotelevisivo a Perugia, prima di iscriversi all’Ordine dei Giornalisti come giornalista professionista, nel 2001.

Successivamente entra in Rai, nella redazione di Rai Sport, dove debutta nel 2004 a Stadio Sprint e, tra il 2007 e il 2009, conduce La Domenica Sportiva Estate. Nel 2008 è al timone di Notti Europee e degli speciali olimpici di Rai 2, mentre nel 2009-2010 conduce Replay su Rai 3 con Alessandro Antinelli.

Durante i Mondiali di calcio 2010 partecipa a Notti Mondiali come inviata web e, dallo stesso anno, conduce per due stagioni Dribbling, storico programma sportivo di Rai 2. Nel 2011 presenta anche 90º Minuto Serie B, sostituendo in alcune puntate Mario Mattioli.

Nel 2012 guida con Andrea Fusco e Jacopo Volpi Notti Europee, dedicato agli Europei di calcio, e collabora alle trasmissioni olimpiche di Londra con Buonanotte Londra. Nella stagione 2012-2013 conduce La Giostra del Gol su Rai Italia e cura il TG sportivo e la rassegna stampa mattutina su Rai Sport 1. L’anno successivo è alla guida dei pre-partita della Confederations Cup.

Dal 2013 al 2014 è tra le conduttrici di Un Pomeriggio da Campioni su Rai Sport 1 e, in occasione dei Mondiali di Brasile 2014, presenta Notti Mondiali su Rai 1. Torna poi a Dribbling per le stagioni 2014-2016.

Nel 2016 conduce Il Caffè degli Europei su Rai 2 e, nella stagione seguente, è inviata per La Domenica Sportiva e conduttrice dei pre e post-partita della Coppa Italia. Continua a seguire le stesse rubriche anche nella stagione 2017-2018, occupandosi inoltre delle partite della Nazionale Italiana.

Nell’estate 2018 presenta La Domenica Sportiva Estate e, nel 2018-2019, torna alla conduzione di 90º Minuto con Alessandro Antinelli. L’anno successivo segue da studio i Mondiali femminili, gli Europei Under 21, i Mondiali Under 20 e la Nations League, condividendo la conduzione con Monica Matano e Giovanna Carollo. Sempre nel 2019 è madrina della Varia di Palmi e, nella stagione 2019-2020, torna a 90º Minuto con Enrico Varriale.

Dal 2020 al 2021 torna alla guida di Dribbling e di Dribbling Europei. Si occupa anche di pallavolo, seguendo le nazionali nei campionati mondiali ed europei. Dall’estate 2022 conduce Le Storie di Dribbling con Tommaso Mecarozzi e partecipa alle dirette di Notti Mondiali dal Qatar. Nel 2023 è bordocampista per l’Europa League e per gli Europei Under 21.

Per la stagione 2023-2024, inoltre, Simona Rolandi viene scelta per la conduzione de La Domenica Sportiva e per la fase finale dell’Europa League. Nell’estate 2024 conduce i pre e post-partita dell’Europeo con Marco Lollobrigida e segue da inviata le Notti Olimpiche di Rai 2 a Parigi, intervistando gli atleti italiani da Casa Italia. È confermata alla conduzione de La Domenica Sportiva anche per le stagioni 2024-2025 e 2025-2026.

La vita privata

Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata. Nel cuore di Simona Rolandi c’è posto per un bellissimo sentimento romantico, oltre che per le soddisfazioni professionali che costellano il suo percorso in televisione. A Porto Sant’Elpidio, durante una vacanza, ha conosciuto il fidanzato Andrea Di Santo, titolare di una chalet in cui si era recata per trascorrere una serata come tante e che è diventato il teatro della nascita di un grandissimo amore.

Un amore fatto di passione ma anche della gioia di condividere momenti di relax che, per la sensuale conduttrice tv, sono da gustare al meglio, visti i sempre più numerosi impegni lavorativi. Ai microfoni del Corriere Adriatico, ha confessato di tornare in quello chalet appena ha un po’ di tempo libero, tanto che ormai quello è diventato il suo luogo di pace, in cui ama rifugiarsi dai contraccolpi della stanchezza.

Le curiosità su Simona Rolandi

– Ha collaborato con numerose testate sportive, tra cui Roma-Lazio-Lazio-Roma, Play Horse, Volley & Volley, Fuoricampo, PV, Supervolley e Italia Sera, oltre che con diverse emittenti televisive locali romane come Rete Oro, Gold TV e Roma Channel, e varie testate online.

– Nel 2024 ha ricevuto a Scandicci il premio “Notte del Pallone Rosa – Premio Maria Nisticò” (13ª edizione) e l’anno seguente, a Roma, la “Benemerenza per meriti sportivi” della Confederazione Calcistica Italiana.

– Ha confessato di tifare per una squadra della Capitale, ma ha preferito non rivelare quale delle due romane sostenga.

– Ha un profilo su Instagram dove è possibile trovare molti suoi scatti lavorativi.