Alle sue spalle una solida tradizione culinaria, e la passione costante per i piaceri della tavola. Scopriamo insieme chi è la bella e brava chef Rubina Rovini, tra biografia e…

Qualche piccola curiosità che riguarda la sua vita è legata alla sua infanzia. Siamo rimasti affascinati dalla sua partecipazione a Masterchef Italia, e la sua arte sui fornelli è una vera e propria sintesi tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Non poteva che rimanere nel cuore del grande pubblico, e la sua svolta è un bell’esempio di come grinta e tanacia possano portare molto lontano. Ecco chi è Rubina Rovini!

Chi è Rubina Rovini?

La biografia online, sul sito della chef Rubina Rovini, contiene i tratti essenziali della sua professionalità, che ha fatto capolino in televisione per poi lasciare il suo lavoro in banca e dedicarsi interamente alla cucina! Ha un figlio, Vittorio, nato nel 2016. Nella quinta edizione di Masterchef ha stregato tutti, non solo a colpi di ricette vincenti ma anche con la sua innegabile bellezza.

Classe 1981, è nata in Toscana da madre puglies e papà toscano. I genitori le hanno trasmesso la grande passione per la tavola, e per la sana alimentazione. Rubina Rovini è anche un’ex ballerina classica professionista.

Rubina Rovini a Masterchef All Stars Italia

Dopo l’esperienza televisiva nel talent che l’ha resa famosa in tutta Italia, il suo sogno lavorare come chef è diventato una vera e propria carriera di successo. La Rovini è entrata a far parte della brigata di Villa Crespi, al fianco di Antonino Cannavacciuolo. Nel 2018 è entrata nel cast di Masterchef All Stars Italia, per provare a tradurre la sua vittoria morale in realtà.

2 curiosità su Rubina Rovini

– Nel 2017 esce è uscito il suo primo libro, Si salvi chi cucina!, che contiene trucchi e ricette per le donne che amano dedicarsi ai piaceri della cucina malgrado i pressanti impegni di ogni giorno…

– Il suo nome fu scelto dal padre, Renzo Rovini (che è anche un architetto di fama internazionale). Pare che abbia deciso di chiamare così la futura chef dopo aver lavorato a un progetto immobiliare del tennista Adriano Panatta, la cui figlia si chiama proprio Rubina. La stima tra i due sarebbe stata così grande da spingere papà Rovini a fare questa scelta!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/rubinarovini_official/?hl=it