Antonella Fiordelisi gela l’ex Francesco Chiofalo: “Era sano, ora è ossessionato dalla chirurgia”

Antonella Fiordelisi interviene a La Volta Buona e critica Francesco Chiofalo per l’eccessiva ossessione verso la chirurgia estetica.

Durante la puntata del 21 ottobre di “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo, si è tornati a parlare di chirurgia estetica, con particolare attenzione al caso di Francesco Chiofalo. Il personaggio televisivo è stato coinvolto in una discussione a seguito delle polemiche sorte in passato sul cambiamento del colore dei suoi occhi. In studio, il dibattito ha preso una piega inaspettata quando è intervenuta in diretta la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha lanciato dichiarazioni forti.

La loro relazione a Temptation Island nel 2019

I due si erano conosciuti durante l’edizione 2019 di “Temptation Island”, dove Francesco Chiofalo partecipava come fidanzato di Selvaggia Roma. La Fiordelisi, all’epoca tentatrice, aveva iniziato con lui una relazione che è proseguita dopo la fine del programma.

Francesco Chiofalo e la chirurgia estetica: la frecciatina di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, intervenuta in collegamento a La Volta Buona, ha esordito con parole tutt’altro che concilianti nei confronti dell’ex compagno Francesco Chiofalo: “Io sono abbastanza preoccupata per lui. Non lo sento da anni perché io ci sono stata fidanzata con lui quando ero molto piccola“. Ha poi aggiunto: “Quando era fidanzato con me era abbastanza sano il ragazzo, nel senso che non era così fissato con la chirurgia estetica“.

Le sue parole hanno immediatamente attirato l’attenzione della conduttrice Caterina Balivo, che ha cercato di correggere il tiro: “È ancora sano“. Tuttavia, l’ex gieffina ha rincarato la dose: “È diventato molto ossessionato da quelli che per lui sono difetti fisici che poi non ha“.

Nel corso del suo intervento, Antonella Fiordelisi ha ricordato anche un episodio specifico legato alla chirurgia: “Quando era con me voleva rifarsi la barba e se l’è rifatta“. Un riferimento esplicito al trapianto alla barba che Francesco Chiofalo ha deciso di affrontare, secondo le parole della ex, “per essere come gli altri uomini“.