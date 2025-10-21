“Ho fatto quattro interventi”: Juliana Moreira e il calvario per ridurre il seno

A “La Volta Buona”, Juliana Moreira confida di aver affrontato quattro interventi per ridurre il seno, spiegando le motivazioni.

Durante la puntata del 21 ottobre del programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, si è parlato di chirurgia estetica. Non solo la frecciatina di Antonella Fiordelisi al suo ex Francesco Chiofalo, ma anche una testimonianza intensa e personale da parte di Juliana Moreira, che ha voluto raccontare la sua esperienza con la riduzione del seno.

Il racconto di Juliana Moreira da Caterina Balivo

Juliana Moreira ha condiviso con grande sincerità il disagio che l’ha accompagnata per molto tempo a causa di un seno particolarmente grande, sproporzionato rispetto al suo fisico. “Da piccola mi sono trovata nel corpo sbagliato. Mi trovavo bruttissima perché lo stereotipo brasiliano è della donna bionda, con il sedere rotondo e il seno piccolo. Io ero proprio l’opposto“, ha raccontato.

Durante la gravidanza, la situazione si è ulteriormente aggravata: “In gravidanza sono arrivata ad una coppa G, ho dovuto comprare dei reggiseni in America perché in Italia non c’erano all’epoca“. Amante dello sport, ha sottolineato quanto questa condizione le causasse disagio fisico.

“Io sono una sportiva, mi piace correre, mi piace praticare arti marziali quindi con il seno ingombrante mi causava un disagio“, aggiunge.

“Ho ridotto il seno con 4 interventi”

Juliana Moreira ha spiegato di aver subito ben quattro interventi di riduzione del seno: “La cosa dei quattro interventi perché io all’epoca ero molto indecisa“. La sua preoccupazione principale era legata alle cicatrici.

Proprio per questo motivo, ha affrontato il percorso a piccoli passi: “Sempre evitando di fare troppe cicatrici e alla quarta ho deciso di fare la T“. Oggi, dopo anni di dubbi e operazioni, la showgirl si sente finalmente serena: “Sono molto soddisfatta“.

Ecco, a seguire, il suo racconto a La Volta Buona: