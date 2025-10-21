Nel suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, Fedez svela i retroscena del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Dopo l’uscita del brano “Temet Nosce”, Fedez continua a raccontarsi senza filtri nel suo nuovo libro, “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra“, dove affronta a viso aperto il tema del matrimonio con Chiara Ferragni. Nessun tentativo di addolcire il racconto: il rapper milanese, come riportato da Gossip.it, descrive una relazione segnata da differenze profonde e da ambienti in cui non si è mai sentito davvero a suo agio.

Fedez racconta il matrimonio con Chiara Ferragni

Nel suo libro, Fedez offre una visione disincantata del rapporto con Chiara Ferragni. “Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave“, scrive l’artista, lasciando intendere quanto fosse difficile trovare un equilibrio.

Ma è soprattutto l’ambiente che gravitava attorno alla coppia a risultargli intollerabile. “Durante il matrimonio ho subìto, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie – si legge ancora – Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti“.

Inoltre, sottolinea quanto per lui fosse preferibile la schiettezza, anche nella sua forma più sgradevole, rispetto all’apparenza. “Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere“, aggiunge.

La frecciatina all’azienda di Chiara Ferragni

Fedez non nasconde nemmeno il disagio provato nei confronti della realtà professionale di Chiara Ferragni. Parlando della sua azienda, la TBS Crew srl, dichiara: “L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche“.

“Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare“, racconta. L’artista prosegue rivelando il fastidio verso i discorsi ricorrenti nel mondo della moda: “Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda, chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… Alla fine davvero non ne potevo più“.