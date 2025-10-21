Flora Canto e Valerio Scanu, siparietto “velonoso” da Caterina Balivo: scintille in studio

Flora Canto presenta “Me la canto e me la sogno” a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo: il siparietto in diretta con Valerio Scanu.

Mentre Fedez “lava i panni sporchi” con Chiara Ferragni nel suo libro, nello studio di “La Volta Buona” si accende un siparietto tra Flora Canto e Valerio Scanu. La moglie di Enrico Brignano ha presentato il suo spettacolo teatrale “Me la canto e me la sogno“. Non sono mancati scambi pungenti con l’ex cantante di Amici, che ha colto l’occasione per chiarire l’ipotesi di un suo ritorno a Sanremo.

“Me la canto e me la sogno”: Flora Canto porta a teatro il suo show

A “La Volta Buona”, Flora Canto ha presentato il suo nuovo spettacolo “Me la canto e me la sogno“, un show musicale. Attrice, cantante, showgirl, ma anche mamma affaticata e moglie incompresa, nel suo spettacolo racconta con ironia la sua quotidianità, intrecciandola con i trend social del momento.

Attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e canzoni, la moglie di Enrico Brignano propone uno spaccato contemporaneo della società, dove la donna si mostra con simpatica irriverenza.

Le frecciatine con Valerio Scanu su Sanremo 2026

Durante la conversazione sullo spettacolo a “La Volta Buona”, Valerio Scanu ha colto l’occasione per una battuta che ha acceso lo studio. Rivolgendosi a Flora Canto, ha chiesto: “Ma la ragazza giovane chi la interpreta?“. La risposta di lei non si è fatta attendere: “Valerio io ti meno“.

Caterina Balivo ha approfittato della situazione per chiedere all’ex cantante di Amici se parteciperà a Sanremo 2026. Il cantante ha risposto con un deciso: “No“. La showgirl e moglie di Enrico Brignano, con prontezza, ha rilanciato con ironia: “Nelle proposte giovani?“. Lo studio è esploso in una risata collettiva, e Scanu ha concluso divertito: “Ma se io vado così potrei pure passare per le nuove proposte“.