Andrea Delogu beccata con l’ex: abbracci e carezze dopo le voci sul flirt con Nikita Perotti

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo vicini a Roma: carezze, abbracci e voci di ritorno di fiamma dopo la rottura.

C’è un nuovo capitolo nella storia tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. Dopo le lacrime a Ballando con le stelle e la ferma dichiarazione di una rottura definitiva, la conduttrice e il modello-attore sono stati fotografati di nuovo insieme per le vie di Roma. Le immagini, pubblicate da Diva e Donna, mostrano un’atmosfera distesa e gesti affettuosi che hanno subito acceso le ipotesi di un possibile riavvicinamento. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Andrea Delogu: “È finita”

La notizia arriva a poche settimane da un momento molto emotivo per Delogu, che nel programma di Milly Carlucci aveva confessato: “La mia storia è finita da poco. È finita, non c’è un’opzione che possa tornare“. Eppure, gli ultimi scatti sembrano raccontare un’altra verità.

Secondo quanto riportato dal settimanale, Andrea Delogu e Luigi Bruno si sarebbero incontrati durante una pausa dalle prove di Ballando. I due, a spasso con il cane della conduttrice, non hanno tentato di evitare i fotografi e sono apparsi sereni e complici.

Le foto mostrano momenti di leggerezza: una chiacchierata tranquilla, uno sguardo d’intesa e infine un gesto tenero, con Bruno che accarezza il viso di Andrea prima di un lungo abbraccio. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma le immagini hanno riacceso la curiosità dei fan e alimentato le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Il presunto flirt con Nikita Perotti

Nel frattempo, la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con un’altra voce, quella che la voleva legata al suo maestro di ballo, Nikita Perotti.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i due sarebbe nato un forte legame anche fuori dalla pista, ma Delogu ha voluto chiarire tutto sui social. Nelle sue storie Instagram ha pubblicato uno screenshot del rumor accompagnato da una foto ironica, in cui appare con l’espressione di chi è ormai esasperato dalle continue voci.

Un modo diretto e scherzoso per mettere fine alle chiacchiere, mentre l’attenzione del pubblico resta puntata sul suo possibile riavvicinamento a Luigi Bruno.