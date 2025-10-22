Renato Zero si confessa su Enrica Bonaccorti: parole forti dopo l’annuncio della malattia

Renato Zero fa una rivelazione che spiazza i fan: “Con Enrica Bonaccorti non è mai finita”, le parole del cantante.

Renato Zero, in una lunga e toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato apertamente del suo legame con Enrica Bonaccorti, un sentimento che, a distanza di decenni, non si è mai davvero spento. Una dichiarazione toccante che arriva pochi giorni dopo l’annuncio della conduttrice televisiva, che ha rivelato di avere un tumore al pancreas.

Renato Zero ed Enrica Bonaccorti: un legame che si trasforma

“Con Enrica non è mai finita“, confessa l’artista, lasciando intendere che tra loro esiste ancora un filo invisibile, fatto di affetto, stima e ricordi condivisi. “Il rapporto si può trasformare, gli attribuisci una carica diversa, che non è solo quella dell’amante” spiega.

La loro storia d’amore nacque in un periodo di grande incertezza per il giovane Renato, quando muoveva i primi passi nel mondo della musica.

Enrica Bonaccorti saluta ai David di Donatello – www.donnaglamour.it

Bonaccorti fu una presenza fondamentale, una guida e un sostegno. “Mi è stata accanto in un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica” racconta Zero, ricordando come la conduttrice abbia creduto in lui quando pochi lo facevano. Fu anche grazie al suo incoraggiamento che l’artista trovò la forza di continuare, nonostante le difficoltà dei primi anni.

Il tempo che passa e l’affetto che resta

Oggi, a distanza di tanti anni, il sentimento che li lega sembra essersi trasformato in una profonda forma di affetto e riconoscenza reciproca. Renato Zero parla di Enrica con una tenerezza che svela ancora una grande vicinanza: “È tenace, meravigliosamente ostinata, non ha intenzione di mollare“.

La frase, pronunciata con emozione, si riferisce alla malattia che Bonaccorti sta affrontando, ma anche alla forza di una donna che ha saputo vivere, cadere e rialzarsi con dignità.

Il cantante non ricorda una vera proposta di matrimonio, ma ammette che l’idea di sposarsi era nell’aria. “Dovevamo sposarci” racconta, lasciando emergere un rimpianto dolce e inevitabile. Quella con Enrica non è stata solo una storia d’amore, ma un incontro di anime, un legame che ha superato il tempo, le distanze e le trasformazioni della vita.