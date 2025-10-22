Tragedia improvvisa: addio al popolare volto dello spettacolo, stroncato da un malore fatale

Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore e cantante Rishabh Tandon è deceduto a Delhi per un improvviso infarto.

Dopo il terribile lutto al TG5, il mondo dello spettacolo piange anche la scomparsa di Rishabh Tandon, celebre attore e cantante. Mercoledì 22 ottobre, l’artista è morto improvvisamente a Delhi, dove si era recato per celebrare il Diwali in compagnia della sua famiglia. La notizia è stata confermata da un ex membro del suo team a India Today, sottolineando lo stato di shock in cui versano i suoi cari e i suoi sostenitori.

Il ritorno a Delhi finisce in tragedia: è morto Rishabh Tandon

Rishabh Tandon viveva a Mumbai con la moglie, ma era tornato a Delhi per condividere i festeggiamenti del Diwali con la sua famiglia. Proprio durante questo soggiorno, mercoledì 22 ottobre, l’artista è stato colpito da un improvviso infarto che gli è stato fatale.

La notizia è stata confermata da un ex membro del suo team, lasciando senza parole tutti coloro che lo conoscevano e lo seguivano con affetto. Subito dopo la morte, la famiglia si è attivata per gestire i preparativi legati ai riti funebri. I parenti stanno arrivando a Delhi per partecipare alle cerimonie, mentre è stata espressa la richiesta di rispettare la privacy e il dolore dei familiari.

La vita privata movimentata di Rishabh Tandon

Oltre alla carriera artistica, la vita privata di Rishabh Tandon ha spesso attirato l’attenzione dei media. In passato si era parlato a lungo della sua relazione con l’attrice Sara Khan. Una foto diventata virale, in cui l’attrice appariva con il sindoor, aveva alimentato le voci su un possibile matrimonio tra i due. La donna aveva poi smentito ufficialmente, ma secondo diverse fonti, i due erano stati legati sentimentalmente per anni.

Dopo la fine di quella relazione, l’artista ha trovato l’amore con Olesya Nedobegova, una donna russa che lavorava come produttrice della sua serie digitale in Uzbekistan. In un’intervista al Times of India, aveva raccontato il loro primo incontro, avvenuto per puro caso proprio il giorno in cui stava lasciando l’Uzbekistan.