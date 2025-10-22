Evelina Sgarbi querela i medici del Gemelli per il caso legato al padre Vittorio. Nuovi sviluppi giudiziari.

La vicenda che da settimane coinvolge Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina si arricchisce di un nuovo e delicato capitolo. Dopo la richiesta di un amministratore di sostegno per il critico d’arte, Evelina ha deciso di intraprendere un’azione legale contro alcuni medici del Policlinico Gemelli. Al centro della disputa ci sarebbero le modalità con cui sarebbero state gestite le informazioni riguardanti le condizioni di salute del padre. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

La querela di Evelina Sgarbi e le accuse ai medici del Gemelli

Secondo quanto reso noto dal legale di Evelina, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, la denuncia è stata presentata con l’obiettivo di “accertare chi effettivamente si sia reso responsabile di precludere ad Evelina la possibilità e il diritto di avere notizie sul reale stato di salute del padre“.

L’azione legale riguarda in particolare il momento del ricovero di Vittorio Sgarbi presso il Policlinico Gemelli, durante il quale sarebbe stata raccolta una firma del critico d’arte, ora oggetto di verifiche.

Funerali Silvio Berlusconi – Vittorio Sgarbi

Iacobbi ha definito la situazione “drammatica, inquietante e dolorosa”, sottolineando la volontà della figlia di andare fino in fondo per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Non si esclude che l’indagine della magistratura possa estendersi anche nei confronti di chi si sarebbe reso “autore materiale di tale contraffazione”.

Tensioni nella famiglia sgarbi

La querela arriva dopo settimane di tensioni familiari e mediatiche. Evelina Sgarbi aveva già richiesto un amministratore di sostegno per il padre, ritenendo che non fosse più in grado di gestire i propri interessi. Una decisione che ha provocato forti reazioni da parte del critico e di chi gli è vicino.

La figlia maggiore di Vittorio si è schierata apertamente a difesa del padre, così come Sabrina Colle, compagna storica di Sgarbi, che ha affidato a una lettera aperta la sua posizione: “Ho deciso di dedicare tutta la mia vita alla cura di Vittorio, e non lo faccio per denaro, ma per amore. Sono io a sostenerlo, anche economicamente“.