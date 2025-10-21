Grave lutto a Mediaset: addio al celebre volto del Tg5

È morto Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5. Aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia.

Grave lutto nel mondo del giornalismo televisivo. Nella notte di martedì 21 ottobre 2025 è morto Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5 e responsabile degli speciali. Aveva 63 anni e da tempo combatteva contro una malattia che non gli aveva mai tolto la passione per il suo lavoro. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti colleghi, amici e telespettatori, profondamente colpiti dalla perdita di una figura considerata un punto di riferimento.

La scomparsa di Claudio Fico sconvolge il Tg5

Nato a Napoli, Fico era noto per la sua competenza e per la dedizione con cui affrontava ogni progetto editoriale. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo riservato, ma capace di trasmettere entusiasmo e rispetto in ogni redazione in cui lavorava.

“Claudio era il cuore silenzioso del Tg5” ha raccontato un collega commosso, “Una persona che riusciva a unire le generazioni e a far sentire tutti parte di una grande squadra“.

La redazione del Tg5 ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come un uomo capace di infondere calma anche nei momenti più difficili. “Ci lascia un collega straordinario e un amico vero” hanno scritto i giornalisti del telegiornale in una nota interna.

Qui una dedica da parte della pagina di Mattino5.

Addio a Claudio Fico, giornalista e vice direttore del TG5, si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia#Mattino5 pic.twitter.com/n0Sq9QuQPd — Mattino5 (@mattino5) October 21, 2025

Una carriera costruita tra passione e impegno

La carriera di Claudio Fico è stata segnata da un percorso solido. Dopo aver vinto un concorso, aveva iniziato la sua attività in Rai, entrando nella redazione della Tgr e successivamente nel Tg2 e nel Tg1, dove si era fatto notare per il rigore giornalistico e la capacità di gestire situazioni complesse.

Negli anni successivi era approdato al Tg5, dove aveva stretto una collaborazione profonda con Clemente Mimun, diventandone uno dei più fidati collaboratori.

Nel ruolo di vicedirettore vicario e responsabile degli speciali, Fico aveva contribuito alla realizzazione di servizi di grande rilievo, . Tifosissimo del Napoli, portava sempre con sé l’ironia e la passione della sua città.