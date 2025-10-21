“Film già visto”: Martina De Ioannon rompe il silenzio sul ritorno con Gianmarco

Martina De Ioannon conferma la relazione con Gianmarco Steri e lancia una frecciatina all’ex Ciro: le parole dell’ex tronista.

Da qualche giorno il pubblico di Uomini e Donne sospettava che tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potesse esserci un ritorno di fiamma, e la conferma è finalmente arrivata. L’ex tronista, reduce dalla rottura con Ciro Solimeno, ha scelto di chiarire la propria situazione sentimentale con un messaggio ironico pubblicato nelle storie di Instagram. Con una metafora leggera ma inequivocabile, Martina ha messo fine alle voci, e ha confermato la nuova relazione e lanciando allo stesso tempo una sottile frecciatina al suo ex. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Uomini e Donne: la conferma social di Martina De Ioannon

“Stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’iPhone 17?“, ha scritto la De Ioannon, paragonando il nuovo smartphone – simbolo di novità e curiosità – al suo nuovo amore.

“Mi avete detto che la fotocamera è top, ma si surriscalda facilmente… e poi: ‘Marti, tieniti il tuo, la versione precedente’. E io cosa farò? Ovviamente la scelta azzardata, lo acquisterò!“. Un modo ironico e pungente per confermare ciò che ormai era evidente: Gianmarco è il “nuovo modello”, mentre Ciro resta il passato.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Una conferma che ha colto di sorpresa i fan del dating show di Maria De Filippi.

Martina, Gianmarco e Ciro: un triangolo che divide i fan di Uomini e Donne

Il percorso di Martina a Uomini e Donne aveva già diviso il pubblico, con molti spettatori convinti che la ragazza provasse una forte attrazione per Gianmarco Steri, nonostante la sua scelta fosse poi ricaduta su Ciro Solimeno.

La storia tra Martina e Ciro sembrava proseguire serenamente anche lontano dalle telecamere, mentre Gianmarco si era legato sentimentalmente a Cristina Ferrara. Tuttavia, entrambe le coppie si sono sciolte nel corso dell’estate, lasciando spazio a nuovi equilibri.

Quando Martina e Gianmarco si sono ritrovati single, il riavvicinamento sarebbe stato inevitabile. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due sarebbe scoppiata nuovamente la passione, confermata proprio dal gesto social dell’ex tronista.

A completare il quadro, una recente frecciatina di Martina rivolta a Ciro: “Film già visto che si è rivelato una scelta sbagliata” aveva scritto, lasciando intendere di voler voltare pagina per sempre.