Grande Fratello, caos in diretta: “Che ca**o guardi”, Simona Ventura lo gela

Jonas Pepe insulta Grazia Kendi al Grande Fratello e Simona Ventura lo rimprovera in diretta: cos’è successo.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha attirato l’attenzione dei fan. Nel corso della diretta di ieri, 20 ottobre, un episodio ha acceso gli animi dentro e fuori la Casa: Jonas Pepe, già protagonista di diverse polemiche, ha insultato la coinquilina Grazia Kendi davanti alle telecamere. Una frase che ha scatenato la reazione immediata di Simona Ventura, pronta a intervenire in difesa della concorrente. Ma scopriamo che cosa è successo.

Jonas Pepe insulta Grazia Kendi in diretta

Durante una conversazione con un altro concorrente, Domenico, Jonas si è lasciato andare a dichiarazioni offensive e inopportune nei confronti di Grazia Kendi. “Da un lato mi vorrei fare una sco**ta con Grazia, dall’altro vorrei conoscere Rasha. Ho gli ormoni a palla e Grazia con queste zi**e di fuori…” ha detto il concorrente, ignaro che le sue parole sarebbero state mandate in onda. La clip è stata mostrata durante la puntata, lasciando senza parole i presenti.

ratto di prima categoria deve stare lontano anni luce da chiunque non solo da grazia. #grandefratello pic.twitter.com/T5O7ltLG9H — ;☔️ (@NelNomedi_) October 19, 2025

Grazia, visibilmente turbata, ha reagito immediatamente, chiedendo spiegazioni.

Ma Jonas, invece di fare un passo indietro, ha rincarato la dose con un tono aggressivo: “Che ca**o ti guardi? Muta“. Un momento di grande tensione che ha scosso l’intero gruppo e ha costretto la conduttrice a intervenire.

L’intervento di Simona Ventura e le lacrime di Jonas

Simona Ventura, con la fermezza che la contraddistingue, ha interrotto la discussione per riportare ordine. “Quando parli delle donne, anche meno” ha detto guardando Jonas negli occhi. Poi ha aggiunto: “Non è questo il modo di trattare una donna. Non è accettabile. Modera le parole e cambia atteggiamento“.

Dopo il rimprovero, Jonas si è chiuso nel confessionale, visibilmente scosso. “Mi è venuto impulsivo di rispondere male a Grazia e alzare la voce, ma io ho un rispetto enorme per le donne” ha confessato tra le lacrime.

“Se passo per quello che non sono, vado contro i miei valori“. La Ventura, più tardi, gli ha concesso una seconda possibilità: “Nella vita si sbaglia, ma si può recuperare. Hai chiesto scusa, e questo è importante. Ti vogliamo bene“.