Angelina Mango torna anche in TV: dove la rivedremo in un’occasione speciale

Angelina Mango torna in TV dopo “caramé”: sarà ospite di This Is Me, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini.

Dopo l’annuncio a sorpresa del suo nuovo album “caramé“, Angelina Mango torna a sorpresa sul piccolo schermo. La giovane artista, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, sarà infatti ospite di una trasmissione Mediaset che andrà in onda mercoledì sera. L’annuncio, diffuso tramite i canali ufficiali dell’emittente, ha subito generato grande entusiasmo tra i fan, impazienti di rivedere la cantante in TV.

Un’ospitata speciale per celebrare Lorella Cuccarini

Come annunciato da Mediaset, Angelina Mango sarà tra gli ospiti della puntata di This Is Me dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

Tutti loro condividono un pezzo di cuore con lei… ❤️#ThisIsMe vi aspetta mercoledì su #Canale5 con una serata unica per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ✨ pic.twitter.com/XxQrPxbUGA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 20, 2025

Lo speciale, in onda su Canale 5, vedrà la partecipazione di numerosi volti del mondo dello spettacolo, tutti legati in qualche modo alla celebre showgirl. Tra loro, non poteva mancare Angelina, che proprio con la Cuccarini ha condiviso un percorso importante durante la sua esperienza ad Amici.

Il legame tra le due artiste è rimasto forte nel tempo. Lorella Cuccarini non ha mai nascosto l’affetto e l’orgoglio nei confronti della sua ex allieva, definendola “una giovane donna di talento e di cuore“. Angelina, dal canto suo, ha più volte espresso gratitudine verso la sua ex coach, riconoscendole di averle trasmesso fiducia e consapevolezza artistica.

Angelina Mango e il ritorno tra musica e televisione

L’ospitata a This Is Me rappresenta dunque un doppio ritorno per Angelina Mango: quello sul piccolo schermo e quello in un contesto carico di significato emotivo.

L’appuntamento è fissato per mercoledì sera su Canale 5: una puntata da non perdere per tutti i fan di Angelina Mango e di Lorella Cuccarini.