Rosa Chemical criticato dai feticisti dopo la scena dei piedi a Ballando con le Stelle: “È stato aberrante”.

Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical ha deciso di stupire ancora una volta il pubblico, ma questa volta il gesto non è stato accolto con entusiasmo.

Nel corso dell’esibizione con la ballerina Erica Martinelli, l’artista ha baciato e annusato i piedi della partner, parlando apertamente del proprio feticismo per i piedi femminili. Una scena che ha suscitato reazioni contrastanti, ma la critica più dura è arrivata proprio da chi condivide quella stessa inclinazione. Ma scopriamo che cosa è successo.

La critica dei feticisti

Diversi feticisti hanno espresso il loro dissenso attraverso le parole raccolte da Grazia Sambruna per MowMag, definendo la performance di Rosa Chemical “aberrante” e “dannosa per la percezione pubblica del feticismo“.

Il rappresentante del gruppo intervistato non ha usato mezzi termini: “Noi feticisti saremo anche complessi da comprendere, ma Rosa Chemical è stato aberrante. Ha messo in scena una baracconata che non ci rispecchia per niente“.

L’uomo ha spiegato che, già in passato, i feticisti dei piedi sono stati vittime di pregiudizi, e che una scena del genere su Rai 1 non ha fatto altro che rafforzare stereotipi negativi.

“Non siamo gente che va in giro a chiedere a chiunque di leccare i piedi, non è così che interagiamo con le persone. Ma questo è il messaggio che è passato” ha aggiunto, sottolineando come la clip trasmessa in diretta abbia alimentato l’idea di una parafilia estrema e caricaturale.

Una rappresentazione “fuorviante e poco rispettosa”

Nel corso dell’intervista, l’uomo ha spiegato che il feticismo dei piedi non è un comportamento uniforme e che esistono diverse sfumature, tra cui quella dei “veneratori”, che vedono il piede come una parte del corpo esteticamente sensuale e da valorizzare.

“Chemical ha completamente sbagliato l’approccio – ha affermato –. Quello che esce dal video è che siamo tutti dei pervertiti. Non è così: la maggior parte dei feticisti è timida e vive con disagio questa inclinazione proprio per paura del giudizio altrui“.

Ha poi ricordato il caso di Peppe Fetish, ritenendo che anche quella figura abbia contribuito a diffondere un’immagine errata del fenomeno. “Le dichiarazioni di Rosa Chemical sembrano uscite da un film di serie B” ha concluso.