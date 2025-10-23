Vai al contenuto
“Può esserci stress”: Miriam Leone si confessa sul rapporto col marito dopo la gravidanza

Miriam Leone

Miriam Leone si confessa in un’intervista a Graza: la maternità, la solitudine e il rapporto con il marito Paolo Carullo dopo la gravidanza.

Dopo aver parlato dei chili in più post gravidanza, Miriam Leone torna a raccontarsi senza filtri in un’intervista a Grazia. Da mamma presente e moglie innamorata, come riportato da Gossip.it, parla apertamente del “lato oscuro” della maternità ma anche dell’amore con Paolo Carullo dopo dopo la nascita del figlio.

Miriam Leone al Festival di Sanremo 2025

Miriam Leone e la verità scomoda sulla maternità

Diventare madre non è stato un percorso semplice per Miriam Leone. La sua storia parte da una riflessione che molte donne conoscono bene. “A 37 anni sono andata dalla ginecologa e le ho chiesto se potevo fare un figlio: prima non ci avevo mai pensato, avevo solo lavorato. Mi ha risposto: ‘Il tempo stringe’. Una risposta brutale, ma vera“. Da lì è iniziato un viaggio pieno di emozioni. “Nel mio percorso, mi sono sentita tanto sola“, ammette.

Oggi, vive a Milano con il marito e il figlio Orlando, ma tutto è ancora in trasformazione. “Ci siamo trasferiti qui quando mio figlio Orlando aveva 9 mesi. Non c’era tempo per pensare ai colori“, dice a proposito delle pareti ancora bianche della nuova casa.

Intanto, la vita continua a correre veloce: “Siamo in partenza: domani inizio a girare un nuovo film a Roma. Orlando è ormai abituato a viaggiare: ha solo 21 mesi e me lo sono portato ovunque, da Tangeri a Los Angeles“.

La relazione con il marito Paolo Carullo dopo la nascita del figlio

Non è facile rimanere una coppia quando si diventa genitori. Miriam Leone non lo nega, anzi lo racconta con estrema sincerità: “Quando arriva un bambino è come se tra i due partner si frapponesse una montagna. C’è un momento di assestamento: con un bambino piccolo si dorme poco, può esserci stress“.

Parole che tante mamme (e papà) conoscono bene. Ma l’attrice ha imparato a fare spazio anche a queste difficoltà, a non negarle. “Allora bisogna sempre ricordarsi d’inclinare lo sguardo oltre la montagna, ritrovare gli occhi del proprio compagno. Ammettere: ‘Scusa, è solo il sonno che mi fa parlare così’. Capire che la tensione passa“.

Un amore con Paolo Carullo che non si è perso, ma che ha saputo adattarsi. “Io e Paolo quello sguardo non lo abbiamo mai perso e ogni giorno ci ricordiamo perché ci siamo scelti“.

ultimo aggiornamento: 23 Ottobre 2025 15:13

