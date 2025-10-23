“Può esserci stress”: Miriam Leone si confessa sul rapporto col marito dopo la gravidanza

Miriam Leone si confessa in un’intervista a Graza: la maternità, la solitudine e il rapporto con il marito Paolo Carullo dopo la gravidanza.

Dopo aver parlato dei chili in più post gravidanza, Miriam Leone torna a raccontarsi senza filtri in un’intervista a Grazia. Da mamma presente e moglie innamorata, come riportato da Gossip.it, parla apertamente del “lato oscuro” della maternità ma anche dell’amore con Paolo Carullo dopo dopo la nascita del figlio.

Miriam Leone e la verità scomoda sulla maternità

Diventare madre non è stato un percorso semplice per Miriam Leone. La sua storia parte da una riflessione che molte donne conoscono bene. “A 37 anni sono andata dalla ginecologa e le ho chiesto se potevo fare un figlio: prima non ci avevo mai pensato, avevo solo lavorato. Mi ha risposto: ‘Il tempo stringe’. Una risposta brutale, ma vera“. Da lì è iniziato un viaggio pieno di emozioni. “Nel mio percorso, mi sono sentita tanto sola“, ammette.

Oggi, vive a Milano con il marito e il figlio Orlando, ma tutto è ancora in trasformazione. “Ci siamo trasferiti qui quando mio figlio Orlando aveva 9 mesi. Non c’era tempo per pensare ai colori“, dice a proposito delle pareti ancora bianche della nuova casa.

Intanto, la vita continua a correre veloce: “Siamo in partenza: domani inizio a girare un nuovo film a Roma. Orlando è ormai abituato a viaggiare: ha solo 21 mesi e me lo sono portato ovunque, da Tangeri a Los Angeles“.

La relazione con il marito Paolo Carullo dopo la nascita del figlio

Non è facile rimanere una coppia quando si diventa genitori. Miriam Leone non lo nega, anzi lo racconta con estrema sincerità: “Quando arriva un bambino è come se tra i due partner si frapponesse una montagna. C’è un momento di assestamento: con un bambino piccolo si dorme poco, può esserci stress“.

Parole che tante mamme (e papà) conoscono bene. Ma l’attrice ha imparato a fare spazio anche a queste difficoltà, a non negarle. “Allora bisogna sempre ricordarsi d’inclinare lo sguardo oltre la montagna, ritrovare gli occhi del proprio compagno. Ammettere: ‘Scusa, è solo il sonno che mi fa parlare così’. Capire che la tensione passa“.

Un amore con Paolo Carullo che non si è perso, ma che ha saputo adattarsi. “Io e Paolo quello sguardo non lo abbiamo mai perso e ogni giorno ci ricordiamo perché ci siamo scelti“.