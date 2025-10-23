Clizia Incorvaia a La Volta Buona sul presunto tradimento con Scamarcio: le conseguenze dopo il caso con Francesco Sarcina.

Negli studi de La Volta Buona, nella puntata del 23 ottobre 2025, il tema dell’infedeltà è tornato prepotentemente sotto i riflettori, complice anche la recente notizia della separazione di Manuela Arcuri. A catalizzare l’attenzione è stato l’intervento di Clizia Incorvaia, che ha riportato alla luce un caso che nel 2019 aveva monopolizzato il gossip: il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, ai danni dell’allora marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio

Durante l’intervista a La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha spiegato come la decisione di Francesco Sarcina di rendere pubblica la vicenda abbia avuto gravi conseguenze: “Io mi sento di dire che i panni sporchi andavano lavati in casa, quindi che la dichiarazione che fece all’epoca il mio ex marito, che fece al Corriere della Sera, che poi fece tutto il giro del web (…) era un’intervista che non andava rilasciata perché c’erano dei bambini a casa (…) quindi è stato fatto sull’onda dell’egoismo, senza pensare al fatto che siamo genitori e come prima cosa dobbiamo cautelare i nostri bambini“.

L’influencer ha posto l’accento sulle conseguenze psicologiche subite in seguito all’esplosione del caso mediatico: “Nessuno ha pensato anche alla ripercussione che io ho avuto a livello psicologico, perché sono stati anni molto duri“.

“Ho perso tantissimi lavori”

Clizia Incorvaia ha poi paragonato la propria esperienza a quella della protagonista del celebre romanzo di Nathaniel Hawthorne: “Ho portato una lettera, tipo la Lettera Scarlatta, la protagonista del libro, le persone mi hanno additato per mesi così, la stampa è stata cattivissima nei miei riguardi, senza sapere le vicende“.

Ha raccontato a La Volta Buona di aver perso “tantissimi lavori” e collaborazioni importanti: “Mi venivano cancellate campagne con aziende molto importanti“. La sua testimonianza si è conclusa con un messaggio forte: “Spero che non accada più ad altre donne come me, perché è veramente una roba terribile, e per ricostruirmi ho impiegato tantissimi anni di psicanalisi, io credo tanto nella psicanalisi, e di buona volontà“.