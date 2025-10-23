Fedez e l’ex assistente di Chiara Ferragni: svelato cosa accadeva “in privato” con Fabio Maria Damato

Gabriele Parpiglia svela un episodio inedito sull’ostilità tra Fedez e Fabio Maria Damato: “Coerenza firmata Federico Lucia”.

I rapporti tra Fedez e Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, non sono mai stati distesi. Tuttavia, nuove rivelazioni gettano luce su un episodio inedito che rende ancora più chiaro il livello di tensione tra i due. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip e televisione, che ha condiviso un dettaglio finora rimasto sconosciuto riguardante i tempi in cui il rapper e l’influencer erano ancora sposati.

Il retroscena svelato: “Bambolina piena di GH”

Secondo quanto riportato da Parpiglia, l’ostilità di Fedez verso Damato sarebbe stata manifesta anche in situazioni private.

Durante alcune cene, il cantante avrebbe accolto l’assistente della moglie “ruttando” o scherzando in modo pesante, chiamandolo “Bambolina piena di Gh“, un riferimento ironico al fisico scolpito di Damato.

“Quando Damato era a cena con la sua Chiara – scrive Parpiglia – Fedez lo accoglieva così, salvo poi chiedergli consigli per aumentare la massa muscolare. Coerenza firmata Federico Lucia“.

Un episodio che, se confermato, rivelerebbe un lato ironico ma anche pungente del rapper, il quale nel suo recente libro “L’acqua è più profonda di come sembra” dichiara di voler raccontare tutto di sé, ma non menziona questo dettaglio. L’aneddoto, rimasto nascosto fino ad ora, aggiunge un nuovo tassello alla complessa dinamica che ha caratterizzato la vita pubblica e privata dei Ferragnez.

Il rapporto tra Fabio Damato e gli ex Ferragnez

Fabio Maria Damato, manager pugliese laureato alla Bocconi, è stato per sei anni direttore generale della TBS Crew e del Chiara Ferragni Brand, oltre che volto noto della serie “The Ferragnez”.

Dopo il “Pandoro Gate” e la fine della collaborazione con Ferragni, Damato ha intrapreso un nuovo percorso professionale, lavorando come stylist di Irama per Sanremo 2025.

Oggi i rapporti tra Fabio e Chiara si sarebbero raffreddati e avrebbero portato a un totale distacco.