Raffaella Fico aspetterebbe un figlio da Armando Izzo: l’inaspettato retroscena sulla moglie del calciatore.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente una coppia, ma la notizia che ha sorpreso i fan è un’altra: la showgirl sarebbe incinta del calciatore del Monza. Solo pochi giorni fa i due avevano confermato la loro relazione con una serie di foto romantiche sui social, ma ora emergono dettagli ancora più clamorosi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Fico sarebbe in dolce attesa e la decisione di rendere pubblica la storia d’amore sarebbe arrivata dopo il terzo mese di gravidanza, quando il pancino ha iniziato a farsi notare. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Le foto che hanno confermato la relazione

Il primo a uscire allo scoperto è stato Armando Izzo, che ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto mentre baciava Raffaella Fico, ufficializzando così il legame.

Armando Izzo, difensore del Monza – www.donnaglamour.it

Poco dopo, anche la showgirl ha ripostato lo scatto e ne ha pubblicato un altro più intimo: Izzo, in boxer e maglietta, affacciato a una finestra con vista mare, accompagnato dalla canzone “Tu si’ na cosa grande“. Un gesto che non ha lasciato spazio a dubbi sul loro rapporto.

Ma ciò che sorprende è un retroscena sulla vita privata del calciatore.

Il retroscena sulla vita privata di Izzo

Il dettaglio che ha acceso il dibattito riguarda però il passato sentimentale del difensore del Monza. Secondo quanto riportato da Parpiglia, Izzo non avrebbe ancora ufficializzato il divorzio dalla moglie, che sarebbe intenzionata a intraprendere una battaglia legale.

“Per amore di Raffaella Fico ha lasciato la moglie” si legge nella newsletter del giornalista. La showgirl, nel frattempo, avrebbe già conosciuto la madre di Izzo, segno che la relazione è diventata seria.

Al momento, né Fico né il calciatore hanno commentato pubblicamente le voci sulla gravidanza, ma l’attesa per una conferma ufficiale cresce di ora in ora.