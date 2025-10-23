Grande Fratello Vip, la svolta: arriva nel cast un volto legato al delitto di Garlasco

Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, verso il Grande Fratello Vip. Mediaset prepara un cast sorprendente.

Potrebbe esserci un volto inatteso nel prossimo cast del Grande Fratello Vip. Dopo anni sotto i riflettori della cronaca, Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sembra pronto a cambiare vita e ad abbracciare una nuova carriera nel mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni, circolate nelle ultime ore, hanno già scatenato la curiosità del pubblico televisivo, ma scopriamo tutti i dettagli.

Massimo Lovati verso il Grande Fratello Vip

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Davide Maggio, Massimo Lovati sarebbe uno dei nomi valutati da Mediaset per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Durante una puntata di TvTalk, il giornalista ha parlato di un “nome sorprendente” legato alla cronaca nera, lasciando intendere che si trattasse proprio dell’ex legale di Andrea Sempio.

La notizia è stata poi ripresa da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e commentata nella trasmissione Ignoto X, condotta da Pino Rinaldi su La7.

Come scrivo oggi sul Fatto, in questo malinconico circo di Garlasco, il nuovo avvocato di Sempio riceve l’endorsement da Wanna Marchi, Giuseppe Brindisi dice che i tecnici di laboratorio andrebbero fucilati, Pino Rinaldi assume come autore su Garlasco un tizio che su Twitter… pic.twitter.com/jUwRub64Fq — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 21, 2025

Rinaldi ha raccontato di aver tentato di contattare Lovati, senza ricevere risposta, ma di aver confermato un dettaglio significativo: l’avvocato avrebbe assunto un agente per gestire la propria immagine pubblica. Un passo che lascia intuire un’apertura verso la televisione e nuovi progetti mediatici.

Negli ultimi tempi, inoltre, Lovati sarebbe stato avvistato in Albania per un intervento odontoiatrico, forse parte di un percorso di rinnovamento personale in vista di un debutto televisivo.

Un cast ricco di nomi noti

Accanto a quello di Lovati, anche altri personaggi di spicco sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini per la nuova stagione del reality. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di Gossip, ha citato tra i possibili concorrenti Federica Pellegrini, Aida Yespica e l’imprenditore Matteo Cambi, candidati per il formato “Gold” del programma.

Le trattative, secondo le indiscrezioni, si sarebbero svolte in modo informale e senza provini, segno che la produzione punta su profili già noti al pubblico.